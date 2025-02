Hell is Us : date de sortie, trailers, gameplay et plus

Hell is Us, le prochain jeu d’action-aventure développé par Rogue Factor, s’annonce comme une expérience sombre et intense.

Décrit comme un soulslike immersif dans un pays ravagé par la guerre civile, le jeu plonge les joueurs dans un univers oppressant où des créatures mystérieuses sont apparues après un événement surnaturel appelé “la Calamité”.

Voici tout ce que nous savons sur Hell is Us, y compris sa date de sortie, son gameplay et ses bandes-annonce.

Hell is Us sortira le 4 septembre 2025.

Cette date a été confirmée lors du State of Play de février 2025. Annoncé initialement sans fenêtre de lancement précise, le jeu fait désormais partie des titres majeurs attendus pour la fin d’année.

Plateformes

Le jeu sera disponible sur : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Pour l’instant, aucune version PS4, Xbox One ou Nintendo Switch n’a été mentionnée. Hell is Us semble conçu exclusivement pour la nouvelle génération, exploitant la puissance des consoles modernes pour proposer une expérience visuelle et technique avancée.

Trailers

Depuis son annonce, Hell is Us a bénéficié de plusieurs apparitions marquantes dans les événements PlayStation :

Bande-annonce d’annonce (State of Play – septembre 2024)

Une première vidéo énigmatique, dévoilant l’ambiance oppressante du jeu et son univers ravagé par la guerre. Aucun gameplay n’y était montré, mais l’esthétique du titre et le ton sombre étaient déjà bien présents.

Bande-annonce de gameplay (State of Play – février 2025)

Ce deuxième trailer a enfin offert un aperçu plus détaillé du gameplay, montrant des combats brutaux, des environnements désolés et une ambiance pesante, ainsi que la confirmation de la date de sortie.

Ces vidéos positionnent Hell is Us comme un jeu à mi-chemin entre Death Stranding et Dark Souls, mêlant exploration, narration cryptique et affrontements exigeants.

Histoire et univers

Hell is Us se déroule dans un pays en pleine guerre civile, ravagé par un événement surnaturel appelé “la Calamité”. À la suite de cette catastrophe, des créatures humanoïdes étranges ont fait leur apparition, plongeant encore plus le monde dans le chaos.

Le protagoniste, dont l’identité reste inconnue, est un personnage en quête de vengeance. Dans la bande-annonce, on l’entend exprimer une perte totale de ses émotions : “J’ai surmonté la peur et la colère. Désormais, je ne désire plus que l’extase de la vengeance.“

Dans une scène marquante, il exécute froidement une personne, suggérant que son passé est profondément lié aux conflits de ce monde.

Le trailer montre également un drone survolant une fosse commune remplie de créatures étranges, avant que le protagoniste ne s’avance vers elles, armé d’une épée atypique.

Tout indique que ces entités seront les principaux ennemis à affronter, bien que la nature exacte de la menace demeure inconnue.

Rogue Factor Le trailer de Hell is Us rappelle légèrement celui de Death Stranding.

Gameplay

Comme le jeu a été décrit comme un jeu d’action et d’aventure, et qu’une épée et un pistolet ont été montrés dans la bande-annonce, nous pensons que Hell is Us proposera des mécanismes de hack-and-slash et de tir.

Le jeu se jouera à la troisième personne d’après la façon dont la caméra se déplace derrière le protagoniste à la fin de la bande-annonce et des extraits de gameplay montrés dans la bande-annonce de la date de sortie. Jusqu’à présent, Hell is Us a des airs de Death Stranding et de Dark Souls, et nous sommes impatients d’en voir plus.

