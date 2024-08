Harry Potter: Quidditch Champions – Tous les postes expliqués

Découvrez les postes de Harry Potter : Quidditch Champions, avec une description détaillée de chaque rôle.

Harry Potter : Quidditch Champions sera disponible le 3 septembre 2024 ; ce jeu est entièrement consacré au sport bien-aimé popularisé par la série de livres et les films qui ont suivi.

Le Quidditch est l’un des sports fictifs les plus emblématiques, et les fans l’ont tant apprécié qu’il a fini par devenir une réalité. Rebaptisé Quadball pour couper les liens avec l’auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, ce jeu est désormais pratiqué mondialement. Les tournois et compétitions locales ne cessent de gagner en popularité.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici Harry Potter : Quidditch Champions, un nouveau jeu gratuit qui permettra aux fans de se glisser dans la peau de leurs personnages préférés, de s’affronter dans des matchs de Quidditch intenses, et même de créer leur propre joueur.

Comme tout sport compétitif, le Quidditch propose plusieurs postes pour les joueurs, chaque rôle offrant des expériences de jeu uniques et des objectifs spécifiques.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les détails des différents postes de Quidditch, voici tout ce que vous devez savoir.

L’article continue après la publicité

Explication de tous les postes et rôles dans Quidditch Champions

Tout d’abord, le Quidditch comprend sept joueurs par équipe sur le terrain. Quatre postes sont représentés parmi ces sept joueurs : poursuiveur, batteur, gardien et attrapeur.

L’article continue après la publicité

La composition d’une équipe de Quidditch est de deux poursuiveurs, deux batteurs, un gardien et un attrapeur, chaque poste ayant un rôle unique à remplir.

Poursuiveurs

Warner Bros. Games Ginny est une poursuiveuse, et l’une des meilleures joueuses de Quidditch de sa génération

Comme leur nom l’indique, l’objectif principal des poursuiveurs est de suivre le Souafle, le nom du ballon utilisé dans le Quidditch. Les poursuiveurs sont les buteurs et sont les seuls à pouvoir tirer à travers les cercles servant de buts.

L’article continue après la publicité

Dans la franchise Harry Potter, Ginny Weasley est connue pour être l’une des meilleures poursuiveuses de la série. Après la fin de la série de livres, Ginny devient la correspondante senior de Quidditch pour la Gazette du Sorcier.

L’article continue après la publicité

Elle est la co-capitaine de l’équipe de Gryffondor aux côtés de Harry Potter pendant ses années à Poudlard et est un personnage jouable dans Quidditch Champions.

Batteurs

Les batteurs sont les joueurs les plus agressifs sur le terrain de Quidditch ; leur rôle principal est d’empêcher les Cognards (des balles dures pouvant causer de sérieux dégâts) de frapper leurs coéquipiers.

L’article continue après la publicité

Pour ce faire, ils utilisent des battes, et tentent également de rediriger le Cognard sur les poursuiveurs adverses pour les empêcher d’avancer et de tenter un tir au but.

Dans les livres Harry Potter, Fred et George Weasley jouent tous deux en tant que batteurs pour l’équipe de Gryffondor et apparaîtront en tant que personnages jouables dans Quidditch Champions.

L’article continue après la publicité

Gardiens

Warner Bros. Games Ron sera un gardien jouable pour Gryffondor dans Harry Potter: Quidditch Champions.

Les gardiens sont la dernière ligne de défense dans le Quidditch et sont les gardiens de but de ce sport.

L’article continue après la publicité

Cependant, le rôle de gardien est éprouvant, car chaque équipe ne permet qu’une seule personne dans ce poste pour bloquer les trois différents poteaux de but.

De plus, les gardiens ne peuvent pas être ciblés par les batteurs à moins que le Souafle ne soit dans la zone de tir. Cela signifie donc qu’ils sont en grande partie intouchables et évitent les problèmes pendant la majorité du match.

Ron Weasley est l’un des gardiens les plus célèbres dans l’univers de Harry Potter et sera un personnage jouable dans Quidditch Champions.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Attrapeurs

L’attrapeur est le poste le plus étrange et spectaculaire sur le terrain de Quidditch, et il n’est donc pas surprenant que ce soit le rôle que Harry Potter lui-même a joué pendant son temps à Poudlard.

Les attrapeurs jouent un jeu à part dans le Quidditch : leur seul objectif est d’attraper le Vif d’Or, cette balle dorée mystérieuse et capricieuse.

Il s’agit d’une petite balle enchantée avec des ailes d’argent qui vole autour du terrain de Quidditch à grande vitesse, ce qui la rend difficile à voir et encore plus difficile à attraper.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, si l’attrapeur de votre équipe parvient à attraper le Vif, il marquera 150 points pour son équipe, et garantira bien souvent la victoire. En plus de pouvoir jouer Harry Potter, Draco Malefoy est également un attrapeur dans Quidditch Champions.

Envie de plus de contenu sur Harry Potter: Quidditch Champions ? Assurez-vous de consulter notre liste complète de tous les personnages jouables dans le jeu à venir.