Qu’est-ce que la Grande Pagode dans Black Myth: Wukong et comment y accéder ?

La Grande Pagode est un lieu dans Black Myth: Wukong qui demande beaucoup d’efforts pour y accéder, mais les joueurs ne savent pas encore à quoi il sert exactement.

Black Myth: Wukong regorge de lieux magnifiques, mais mystérieux. Vous tomberez souvent sur des portes et des pièces qui semblent complètement inutiles jusqu’à ce que vous terminiez une quête secondaire cachée, débloquant de nouveaux objets ou des lieux entiers.

Un lieu qui rend justement les joueurs perplexes est le Royaume de la Pagode, le Nouvel Ouest dans le troisième chapitre du jeu. Cet endroit demande beaucoup de travail pour y accéder, mais il semble vide lors de la première découverte, soulevant des questions sur son véritable objectif. On vous explique tout dans notre guide détaillé.

Le Royaume de la Pagode a-t-il un but ?

Actuellement, nous ne sommes pas sûrs du véritable but du Royaume de la Pagode, mais ce lieu est bien trop détaillé pour être anodin.

Game Science Le Royaume de la Pagode est l’un des lieux d’intérêt du jeu.

N’oubliez pas que ce lieu dispose de son propre Autel, et ses murs se transforment en fresques à la fin de chaque chapitre. De plus, un PNJ évoquera un ami de Sun Wukong, en quête de paix, qui a été envoyé au Royaume de la Pagode.

À un certain stade du jeu, la section circulaire au centre du temple s’embrase. Bien que la communauté soit encore en quête de réponses, on pense que cette zone jouera un rôle clé dans le end-game, après avoir complété tous les chapitres, débloquant une fin lorsque tous les murs seront ornés de peintures.

Pour compléter les murs, vous devez terminer les différents chapitres et collecter des reliques.

Bien que son but soit incertain, atteindre la Grande Pagode est un périple difficile. Voici comment vous pouvez découvrir cet endroit par vous-même.

Étape 1 : Atteindre l’Autel du Lac Miroir

Game Science

Cette zone se trouve après avoir exploré la section initiale de la région enneigée, Le Nouvel Ouest. Après avoir exploré un peu, vous rencontrerez rapidement un PNJ, qui vous transformera en oiseau et vous fera voler à travers les montagnes jusqu’à atteindre le Sanctuaire du Lac Miroir.

Une fois arrivé, préparez votre équipement, améliorez vos remèdes et préparez-vous à combattre.

Étape 2 : Vaincre Kang-Jin Loong

Game Science

Devant l’Autel du Lac Miroir, vous verrez un immense lac gelé. Marchez au milieu du lac, devant les portes du Shaolin, et une cinématique débutera. Un moine apparaîtra, suivi du boss, Kang-Jin Loong. C’est le dragon blanc que vous avez peut-être remarqué dans les bandes-annonces.

Bien que le dragon soit intimidant, le combat est simple. Le seul problème est que le boss vole souvent, perturbant ainsi vos combos. Chaque fois que le boss redescend, vous pouvez l’immobiliser et infliger autant de dégâts que possible.

Si vous réussissez à placer un combo de Contre-courant résolu ou d’Attaque Légère, Kang-Jin Loong sera renversé, permettant ainsi de lui infliger de nombreux dégâts. Le seul danger est les attaques de Foudre. Le boss frappera parfois le sol avec ses pattes ou sa queue, infligeant des dégâts de Foudre. Il peut aussi vous attraper avec sa gueule et vous projeter une décharge de Foudre dévastatrice.

Enfin, après avoir perdu 50% de ses PV, il s’envole et déclenche une pluie d’éclairs. Vous pouvez les esquiver et attendre que le boss redescende pour infliger des dégâts.

Cependant, après avoir vaincu le boss, vous tombez dans le lac et êtes téléporté dans une nouvelle zone, le Royaume de la Pagode.

Étape 3 : Explorer la Pagode Inférieure

Game Science La Pagode Inférieure est un endroit dangereux dans le jeu.

Après avoir été téléporté dans le Royaume de la Pagode, le premier Autel que vous atteignez est la Pagode Inférieure. Le Royaume de la Pagode est plus qu’une nouvelle région ; c’est un véritable cauchemar. Vous remarquerez une structure massive et rotative au milieu et des passages étroits qui l’entourent.

Vous vous retrouverez initialement enfermé dans une prison que vous pouvez briser, mais il y a plusieurs cellules ici. Cependant, ni les cellules ni les ennemis ne sont les véritables problèmes.

Dans le Royaume de la Pagode, il arrive que l’écran se mette à scintiller en blanc et que votre personnage se met à hurler. Une fois les cris terminés, votre personnage et les ennemis auront les yeux rouges. De plus, vous verrez un nouvel ennemi qui n’était pas visible avant que ce mécanisme de lueur ne commence.

À ce moment-là, la musique s’intensifie, et la structure centrale se met à tourner rapidement. Pour finir, ce nouvel ennemi est particulièrement agaçant : il ressemble à un projecteur doté de trois ampoules pendantes, capable de vous traquer même en utilisant la Marche Nuageuse.

Comme dernier tour de magie, votre santé est réduite de moitié lorsque ce mécanisme commence, alors soyez très prudent. Cependant, ce mécanisme n’est pas permanent, il disparaît après un certain temps avant de revenir. Cela signifie que vous avez une période durant laquelle vous pouvez rapidement gérer les choses sans avoir à affronter les ennemis-projecteurs.

Dans tous les cas, après avoir exploré un peu la zone, vous devriez remarquer des escaliers. Montez-les pour atteindre l’étage supérieur.

Étape 4 : Pagode Supérieure

Game Science La Pagode Supérieure est tout aussi dangereuse que la Pagode Inférieure.

La Pagode Supérieure n’est pas très différente de la Pagode Inférieure en termes de difficulté et de mécanismes. Faites attention, car certaines créatures semblables à des chauves-souris vous attaquent par surprise et vous font tomber des passages étroits.

De plus, il y a des ponts de bois étroits au dernier étage avec un archer de l’autre côté qui vous tirera dessus. Heureusement, vous pouvez travers les ponts ou utiliser la Marche Nuageuse pour courir. Le mécanisme de la Pagode Inférieure continue, mais vous y serez habitué à ce stade.

Finalement, vous remarquerez des escaliers montant vers le Sanctuaire de la Roue Mani.

Étape 5 : Vaincre le Capitaine Voix-Sage

Game Science Le Capitaine Voix-Sage est un ennemi plutôt difficile à affronter dans le jeu.

Une fois que vous atteignez l’Autel du Moulin à Prières, vous serez au sommet du Royaume de la Pagode. Avancez et entrez dans la structure rotative pour rencontrer un nouveau boss, le Capitaine Voix-Sage. Ce boss est également facile, mais beaucoup plus ennuyeux que Kang-Jin Loong.

Ce boss possède un corps de cheval avec une tête métallique circulaire. Lorsque vous le ciblez, vous remarquerez qu’il dirige toujours son attention vers ses pieds. Le mécanisme du Capitaine Voix-Sage consiste à frapper son orteil jusqu’à ce qu’il chute. Cependant, ces coups n’infligent que peu de dégâts.

Cependant, une fois le boss renversé, son point faible est exposé, à savoir sa tête métallique. Frappez sa tête pour infliger d’énormes dégâts jusqu’à ce qu’il se relève. Répétez le processus jusqu’à ce qu’il meure.

Bien que cela semble simple, la tâche n’est pas facile. En effet, le boss inflige des dégâts de Foudre qui frappent fort. Ses principales attaques incluent un piétinement, une rafale occasionnelle de frappes de Foudre, ou un rayon de Foudre.

De plus, le mécanisme du Royaume de la Pagode s’active également ici : le Capitaine Voix-Sage pousse un cri à intervalles réguliers, et sa tête se met à briller en blanc. Vous constaterez que votre santé est réduite de moitié dans ces moments-là.

Enfin, une fois que le boss aura perdu 60% de sa santé, il sera immunisé et déclenchera un spectacle de lasers. Des motifs circulaires et en croix apparaîtront alors sur le sol. Il s’agit d’une attaque nucléaire qui commence par une lueur jaune avant de virer au rouge et d’exploser.

Il n’y a aucun endroit où vous pouvez vous cacher, mais vous pouvez l’éviter. Entre les différents motifs au sol, vous remarquerez de petites zones neutres. Tenez-vous dans les zones neutres et attendez que l’attaque passe. Une fois l’attaque passée, vous pouvez continuer à infliger des dégâts au boss.

Étape 6 : Atteindre le Sentier du Voile de Neige

Game Science

Après la mort du Capitaine Voix-Sage, il est temps de repartir. Heureusement, les mésaventures de la Pagode sont terminées et vous êtes de retour dans le monde extérieur. Il n’y a pas grand-chose sur le chemin à venir, à part quelques ennemis faciles à gérer.

Continuez d’explorer jusqu’à ce que vous tombiez sur un immense escalier. Montez les escaliers et vous atteindrez le Sanctuaire du Sentier du Voile de Neige.

Étape 7 : La Grande Pagode

Game Science

Depuis le Sentier Voilé de Neige, marchez tout droit et traversez le pont de bois recouvert de neige. Une fois de l’autre côté du pont, prenez à gauche et continuez tout droit jusqu’à ce que vous rencontriez un immense champ recouvert de neige.

Dès que vous mettrez les pieds sur le champ, vous remarquerez un point d’interaction sur une immense porte couverte de nuages et de neige de l’autre côté. Interagissez avec cette porte et vous entrerez dans la Grande Pagode.

Vous pouvez activer l’Autel à l’intérieur du temple pour pouvoir vous téléporter à cet endroit à l’avenir. Comme mentionné, nous ne sommes pas encore sûrs de son utilité, mais vous remarquerez que le mur gauche s’illumine, comme pour indiquer la fin d’un chapitre.

En attendant, si vous voulez en savoir plus sur Black Myth: Wukong, consultez nos conseils pour bien débuter dans le jeu et comment battre le boss Noble Blancherobe.