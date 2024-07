Guide de Jeff the Land Shark dans Marvel Rivals : armes, capacités, ultime, astuces…

Jeff the Land Shark est arrivé dans Marvel Rivals en tant que nouveau Stratège. Découvrez les capacités, ultime, astuces et bien plus encore pour maîtriser le requin le plus mignon de l’univers Marvel.

La bêta fermée de Marvel Rivals n’a pas seulement introduit Adam Warlock en tant que nouveau soutien, mais aussi Jeff the Land Shark, qui vient d’être révélé et ajouté au jeu.

L’article continue après la publicité

Tout comme les autres Stratèges, Jeff apporte soins et utilité à l’équipe. Cependant, en tant que requin, il a une certaine mobilité qui lui permet de plonger autour de la carte ou même de se désengager rapidement d’un combat.

L’article continue après la publicité

Bien utilisé, son ultime peut également renverser le cours du match. Si vous envisagez de jouer ce héros, ce guide vous aidera à comprendre comment l’utiliser au mieux dans Marvel Rivals.

L’article continue après la publicité

Armes de Jeff the Land Shark dans Marvel Rivals

Jeff the Land Shark dispose de deux armes principales, chacune offrant des avantages distincts en termes de soins et de dégâts.

Armes

Éclaboussure Joyeuse Déclenche une éclaboussure curatrice.

Éclatement Aqueux Projete une sphère d’eau à grande vitesse qui explose à l’impact, infligeant des dégâts aux ennemis à portée.



Capacités de Jeff the Land Shark dans Marvel Rivals

Les capacités de Jeff sont axées sur les soins et la mobilité, faisant de lui un stratège efficace en combat rapproché.

Capacités Passives

Adorable Insouciance Diminue les dégâts subis suite aux coups critiques.

Lancer Gelé Luna Snow infuse de l’énergie de glace dans Namor et Jeff le requin terrestre, qui peuvent ensuite puiser dans cette énergie pour renforcer leurs capacités à volonté.

Nouveaux Amis Jeff the Landshark et Rocket Raccoon peuvent monter sur les épaules de Groot, bénéficiant ainsi d’une réduction des dégâts.



Capacités

Cache-Cache Plonge dans l’action avec uniquement son aileron exposé, ce qui confère un bonus de déplacement et la capacité de grimper aux murs.

Bulle de Soins Crache une bulle qui soigne l’allié qui la réceptionne et augmente tous les soins reçus par ce même allié.



Capacité Ultime

C’est Jeff ! Plonge en profondeur et refait surface pour avaler les ennemis et les alliés à portée, activant Cache-Cache pendant un court instant. Les héros avalés sont ensuite éjectés vers avant.



Netease Game

Astuces pour jouer Jeff the Land Shark dans Marvel Rivals

La mobilité est l’un des aspects qui fait briller Jeff the Land Shark en tant que soutien. Rappelez-vous toujours que vous pouvez grimper aux murs en utilisant sa capacité Cache-Cache. Utilisez cela à votre avantage pour vous repositionner si vous êtes constamment sous pression par les attaques ennemies, surtout que Jeff a un zone de dégats assez large.

L’article continue après la publicité

En rapport: Adam Warlock se joint à Marvel Rivals en tant que héros de soutien

L’article continue après la publicité

Mais n’oubliez pas que même si vous plongez sous terre ou sur les murs, cela ne signifie pas que vous êtes invincible. Vous pouvez toujours subir des dégâts sous cette forme, et il en va de même lorsque vous utilisez votre ultime.

Soigner avec Jeff the Landshark est assez simple. En plus d’utiliser votre tir principal, assurez-vous de lancer vos Bulles de Soins sur vos coéquipiers pour qu’ils puissent bénéficier d’un bonus.

L’article continue après la publicité

Quant à son ultime, la meilleure utilisation est de trouver un angle où vous pouvez avaler l’équipe ennemie, puis les recracher au bord de la carte, les conduisant à leur mort. Avec une bonne coordination, cela devrait bien fonctionner avec le portail de Doctor Strange.

L’article continue après la publicité

Enfin, Jeff fonctionne très bien lorsqu’il est associé soit à Luna Snow, soit à Groot. La capacité de collaboration de Jeff avec Luna Snow vous permet d’infliger plus de dégâts. D’un autre côté, en jouant avec Groot, vous pouvez essentiellement le protéger en vous asseyant sur son épaule.

L’article continue après la publicité

Maintenant que Jeff the Land Shark n’a plus de secrets pour vous, à vous de jouer ! En attendant, n’hésitez pas à consulter la rubrique Marvel Rivals de notre site pour suivre l’actualité du jeu et découvrir tous nos guides.