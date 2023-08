Guide de lancement de Baldur’s Gate 3 : taille des fichiers, heure de sortie et plus

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que Baldur’s Gate 3 soit enfin disponible pour tous les joueurs sur PC et PlayStation 5. Pour ne pas perdre un seul instant, voici toutes les informations à connaître sur le lancement du troisième volet de la populaire franchise de Larian Studios.

Alors que ce nouvel opus signé Larian Studios fait parler de lui depuis plusieurs années, le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans de la franchise ont hâte de pouvoir mettre la main dessus.

D’autant plus que quelques semaines avant la sortie de Baldur’s Gate 3, de multiples informations sont remontées à la surface, apportant un second souffle à l’enthousiasme des futurs joueurs. Cerise sur le gâteau, de multiples séquences de gameplay sont apparues sur la toile pendant l’early access sont apparues sur la toile illustrant ce que le RPG a dans le ventre.

À quelques heures du lancement de Baldur’s Gate 3, voici toutes les informations à connaître afin de pouvoir démarrer dans les starting-blocks dès qu’il sera disponible.

Pouvez-vous pré-télécharger Baldur’s Gate 3 ?

À la surprise générale, il n’est pas possible de pré-télécharger Baldur’s Gate 3. Alors qu’un certain nombre de joueurs indignés demandaient des comptes sur Twitter, les développeurs ont expliqué que comme le jeu est sur Steam et qu’il existe un early access, un pré-téléchargement pourrait “casser le jeu” pour ceux qui jouent encore en accès anticipé.

Quelle est la taille des fichiers du jeu ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va falloir faire de la place pour Baldur’s Gate 3 qui pèse 122 Go, ce qui le place au même rang que des titans comme Red Dead Redemption 2 et Microsoft Flight Simulator. La taille du jeu rend l’absence de pré-téléchargement encore plus douloureuse.

Si vous voulez commencer votre aventure dès que possible, mieux vaut lancer le téléchargement dès que le jeu est disponible.

Heures de lancement

Le jeu sera disponible le 3 août dès 17 heures.