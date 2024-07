GTA 6 et Black Ops 6 menacés par une grève pour la protection contre l’IA

SAG-AFTRA a annoncé que les acteurs de jeux vidéo sous leur égide feront grève pour exiger de meilleures protections contre l’utilisation de l’IA, impactant des sorties majeures comme Call of Duty: Black Ops 6 et GTA 6.

La grève a été décidée contre les studios cherchant à trouver des solutions d’IA pour remplacer les acteurs de doublage, parmi lesquels figurent certaines des plus grandes entreprises du secteur.

Les parties affectées par cet ordre de grève incluent des éditeurs comme Take Two et Activision, ainsi que des développeurs comme Insomniac et WB Games. Cela signifie que des jeux majeurs comme GTA 6 et Call of Duty: Black Ops 6 sont concernés.

Bien qu’il soit important de noter que le doublage et la capture de mouvement pour ces projets peuvent être réalisés des années avant la sortie, il y a aussi des jeux non encore annoncés qui pourraient rencontrer des frictions en raison de ces grèves.

Et bien que SAG-AFTRA ait reconnu que les entreprises visées étaient prêtes à trouver un compromis sur de nombreux points soulevés, la grève a été déclenchée à cause d’un seul des 25 points de revendication qui n’a pas abouti, selon un rapport du journaliste Stephen Totilo.

Ce point de désaccord a conduit à la grève, plusieurs membres de SAG-AFTRA citant la protection contre l’IA comme une condition nécessaire pour attirer des talents sur les projets de jeux vidéo.

“Nous ne consentirons pas à un contrat qui permet aux entreprises d’abuser de l’IA au détriment de nos membres”, a déclaré Fran Drescher, présidente de SAG-AFTRA. “Trop c’est trop. Quand ces entreprises seront prêtes à proposer un accord que nos membres pourront accepter, nous serons là, prêts à négocier.”

Le directeur exécutif national et négociateur en chef de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, a exprimé sa déception face à l’absence d’un accord.

Cependant, il n’a pas précisé ce qui a exactement causé cette rupture malgré le bon déroulement de la plupart des négociations.

“Franchement, il est étonnant que ces studios de jeux vidéo n’aient rien appris des leçons de l’année dernière – que nos membres peuvent et vont exiger un traitement juste et équitable en ce qui concerne l’IA, et que le public nous soutient.”

Le site de SAG-AFTRA propose une ressource permettant de rechercher les jeux concernés par l’avis de grève, bien que cela ne soit pas très utile pour les titres non annoncés à moins de disposer de l’ID de production du jeu.

Certains développeurs et éditeurs ont été exemptés, mais ceux qui souhaitent travailler avec des acteurs SAG devront signer de nouveaux accords intérimaires approuvés par SAG-AFTRA, offrant des protections aux acteurs en activité.