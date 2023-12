GTA 6 arrive-t-il sur PC ?

Alors que Rockstar a enfin dévoilé les premières images de GTA 6, une plateforme de jeu majeure a été étrangement laissée de côté dans le trailer. Alors, GTA 6 va-t-il sortir sur PC ? Tout ce que nous savons.

Rockstar Games a finalement annoncé GTA 6, après quelques années tumultueuses à lutter contre les fuites et les rumeurs. Nous savons maintenant que le jeu sortira sur Xbox Series X/S et PlayStation 5 en 2025.

Mais qu’en est-il d’une éventuelle version PC ? Les jeux Rockstar ont toujours été très populaires sur cette plateforme, notamment en raison du potentiel de modification et des graphismes améliorés disponibles uniquement là-bas.

Voici alors tout ce que vous devez savoir sur la possible sortie de GTA 6 sur PC.

GTA 6 sortira-t-il sur PC ?

Dans un communiqué de presse de Rockstar Games, le développeur n’a pas confirmé qu’une version PC arriverait en 2025.

Le communiqué officiel indique : “Grand Theft Auto VI sortira sur les systèmes de divertissement informatique PlayStation® 5 et les systèmes de jeux et de divertissement Xbox Series X|S en 2025.” Il semble donc que GTA 6 ne sera pas lancé sur PC à ce moment-là.

Il est important de noter que cela a déjà été le cas pour plusieurs des précédentes grandes sorties de Rockstar. Le jeu précédent de la franchise, GTA 5, est sorti en septembre 2013 sur Xbox 360 et PS3. Il est arrivé plus tard sur Xbox One et PS4 en novembre 2014 et n’a été disponible sur PC qu’en avril 2015.

De même, Red Dead Redemption 2 est sorti sur Xbox One et PS4 en octobre 2018, et il n’est arrivé sur PC que plus d’un an plus tard, en novembre 2019.

Reste à voir si ce sera le cas pour GTA 6. Bien évidemment, nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus d’informations.