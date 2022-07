God of War Ragnarok sortira-t-il sur PC ?

Si la franchise God of War est un incontournable de la console PlayStation depuis des années, de nombreuses personnes se demandent cependant si le prochain opus, God of War Ragnarok sera disponible sur PC ou non.

Avec la moitié de l’année 2022 derrière nous, nous avons pu voir les sorties de quelques jeux fantastiques avec notamment Elden Ring, Sniper Élite 5 et V Rising.

Heureusement, le second semestre s’annonce tout aussi spectaculaire pour les joueurs, avec Modern Warfare 2, Gotham Knights ainsi que le très attendu God of War Ragnarok.

Et en ce qui concerne God of War Ragnarok, ce jeu suscite un énorme enthousiasme des joueurs, car l’attente pour les fans de la franchise a été longue avant que ce nouvel opus ne soit annoncé.

Cependant, parmi tous les fans, de nombreux se trouvent sur PC et attendent de savoir si ce prochain opus sortira sur leur plateforme ou non. Alors sans plus attendre, découvrez tout ce que nous savons sur une version PC de God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok sera-t-il disponible sur PC ?

Au lancement, God of War Ragnarok ne sera pas disponible sur PC. Lorsque le jeu très attendu sortira le 9 novembre 2022, il sera uniquement disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Étant donné que la PlayStation 5 existe depuis presque deux ans, certains pourraient être surpris de voir que God of War Ragnarok sera également disponible sur PlayStation 4. Cependant, il s’agit probablement d’une décision calculée de la part des développeurs qui ont pris en compte la pénurie de consoles PS5 et le faible approvisionnement global.

Toutefois, malgré ses liens avec Sony, cela ne signifie pas que God of War Ragnarok ne sera pas disponible sur PC pour autant après son lancement.

Il est important de souligner que God of War (2018) a également été lancé en tant qu’exclusivité PlayStation, mais qu’il a ensuite été porté sur PC à une date ultérieure.

Bien qu’aucun portage PC de God of War Ragnarok n’a pour le moment été confirmé, l’idée de voir cet opus arriver sur cette plateforme n’est cependant pas totalement exclue.

Nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations sur une potentielle version PC seront dévoilées.