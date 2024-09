Ghost of Yotei : La suite de Ghost of Tsushima officiellement dévoilée

La suite de Ghost of Tsushima est désormais officielle : Ghost of Yotei a été dévoilé lors du State of Play de Sony de septembre 2024.

Quatre ans après les débuts triomphants de Jin Sakai, Sucker Punch se prépare officiellement pour une nouvelle aventure avec un nouveau samouraï, Atsu, comme protagoniste. Une suite de Ghost of Tsushima est donc bel et bien en préparation, et nous avons eu un premier aperçu lors de la diffusion du State of Play de Sony.

Alors que le premier jeu se déroulait sur l’île de Tsushima, et que l’extension nous emmenait sur l’île d’Iki, cette suite complète nous transporte au Mont Yotei.

Se déroulant en 1603, plusieurs centaines d’années après le premier jeu, cette suite se concentre sur un protagoniste entièrement nouveau, dans un conflit totalement différent.

« Nous sommes au-delà des frontières du Japon. Les gens viennent au nord pour disparaître, mais toi, tu es en chasse. Et maintenant, chaque Ronin ici te traque », déclare un personnage blessé dans la bande-annonce. « Tu penses toujours être le chasseur ? »

Promettant une aventure similaire à celle de Tsushima, Andrew Goldfarb, Responsable des communications chez Sucker Punch, a assuré que les fans pouvaient s’attendre à retrouver les mêmes fondamentaux.

« Notre objectif était de préserver les éléments clés : incarner un guerrier nomade dans le Japon féodal, offrir une liberté d’exploration à votre propre rythme, tout en sublimant la beauté de l’environnement ».

De plus, les fans peuvent s’attendre à des innovations inédites grâce à la PS5, incluant de « nouvelles mécaniques, des améliorations de gameplay et même de nouvelles armes ». À la fin du teaser, nous avons d’ailleurs aperçu une arme à feu.

Un synopsis accompagnant la suite se lit comme suit :

« Atsu se lance dans un voyage dans les terres entourant le Mont Yotei, une région remplie de vastes prairies, de toundras enneigées, et de dangers inattendus ».

Bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée, Ghost of Yotei est prévu pour une sortie en 2025.

Sucker Punch, le studio PlayStation en interne, est surtout connu pour son travail sur les séries Infamous et Sly Cooper. En poursuivant la tradition de créer de nouvelles franchises sous l’égide de Sony, Ghost est désormais devenue une franchise à part entière.