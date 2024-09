Ghost of Yotei : fenêtre de sortie, trailers, nouveau protagoniste…

Ghost of Yotei, la suite tant attendue du génial Ghost of Tsushima, propose un nouveau cadre, un protagoniste inédit, et bien plus encore. Voici tout ce que vous devez savoir.

Lors du PlayStation State of Play Showcase du 24 septembre 2024, les fans ont eu un premier aperçu de Ghost of Yotei, la suite tant attendue du jeu primé Ghost of Tsushima, sorti en 2020.

Alors que rien n’était connu du jeu avant cette révélation, nous pouvons maintenant confirmer de nombreux détails sur cette suite, y compris son nouveau cadre, sa période dans l’histoire du Japon, son protagoniste féminin, et bien plus encore.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur Ghost of Yotei pour être à jour.

Comme confirmé dans un billet de blog PlayStation juste après l’annonce du State of Play, Ghost of Yotei sortira en 2025. La date exacte reste encore un mystère.

Étant donné qu’il vient tout juste d’être dévoilé et que l’extension de l’île d’Iki a été travaillée jusqu’en 2021, il est probable que Ghost of Yotei sorte plutôt vers la fin de 2025.

L’article continue après la publicité

Ce prochain jeu sera le premier projet que le développeur Sucker Punch, les créateurs de Sly Cooper et inFAMOUS, développera exclusivement pour la PlayStation 5.

L’article continue après la publicité

Trailer

La première bande-annonce officielle de Ghost of Yotei a été dévoilée le 24 septembre 2024. Les images étaient principalement cinématiques, présentant aux fans le nouveau cadre, les paysages et le protagoniste sans vraiment s’étendre sur le gameplay.

Cadre : Quand et où se déroule le jeu ?

Ghost of Yotei se déroule en 1603, plus de 300 ans après les événements du jeu original. Le jeu se situe autour du mont Yotei, une région du Japon aujourd’hui connue sous le nom de Hokkaido.

L’article continue après la publicité

Dans le billet de blog accompagnant l’annonce, PlayStation a donné plus de détails sur le contexte de la localisation de Ghost of Yotei, expliquant qu’« en 1603, cette région était en dehors de la domination japonaise, remplie de vastes prairies, de toundras enneigées et de dangers inattendus ».

L’article continue après la publicité

Ils ont également souligné que ce cadre est « bien différent des clans samouraïs organisés qui vivaient à Tsushima », ce qui devrait apporter une toute nouvelle dimension à la franchise et à l’expérience des joueurs.

L’article continue après la publicité

Nouveau protagoniste : Atsu

Ghost of Yotei se déroule à une nouvelle époque et dans un nouveau lieu, avec un tout nouveau protagoniste : Atsu.

Sony

L’histoire de Jin Sakai et l’île de Tsushima sont terminées. Pour cette suite, les développeurs voulaient « explorer ce que cela pourrait signifier d’avoir un nouveau héros portant un masque de Fantôme et de dévoiler une nouvelle légende ».

L’article continue après la publicité

Bien que les développeurs n’aient pas encore complètement révélé le caractère et les motivations d’Atsu, la bande-annonce la montre maniant un shamisen et un katana traditionnel.

L’article continue après la publicité

Le shamisen est un luth traditionnel japonais créé dans les années 1500. En plus du shamisen et de l’épée, Atsu aura un compagnon loup qui l’accompagnera tout au long de son périple de vengeance.

Erika Ishii incarne Atsu

Sucker Punch a également confirmé qu’Erika Ishii prêtera sa voix à Atsu. Ishii est une comédienne de doublage prolifique, surtout connue pour avoir doublé Valkyrie dans Apex Legends et Ana Bray dans Destiny 2. Elle a aussi prêté sa voix à des personnages dans d’autres grandes franchises de jeux vidéo comme Halo, Call of Duty, Crash Bandicoot, et bien d’autres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lors de l’annonce de son rôle, Ishii a répondu à l’annonce sur X/Twitter en déclarant : « Merci du fond du cœur. Travailler avec toute l’équipe a été une joie et un honneur ».

Détails de gameplay

Bien que l’expertise d’Atsu avec son épée soit probablement un aspect majeur des combats, les dernières secondes du trailer ont aussi laissé entrevoir l’inclusion d’armes à feu.

L’émergence des armes à feu au Japon est un aspect crucial de l’histoire du pays. La première de ce type à être introduite au Japon, l’arquebuse, provenait des Portugais au cours des années 1500.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sony

PlayStation a confirmé que Ghost of Yotei « introduira de nouvelles mécaniques, des améliorations de gameplay et même de nouvelles arme. ». Ainsi, les armes à feu seront sûrement l’une des nouvelles fonctionnalités de gameplay ajoutées pour cette suite.

Ne vous inquiétez pas cependant, car bien que le jeu vise à « innover » sur les systèmes présents dans Ghost of Tsushima, les développeurs ont également promis de « créer quelque chose de nouveau, mais familier » pour Yotei.

L’article continue après la publicité

Ghost of Yotei lance un nouvel « univers étendu »

Sony a fait de gros efforts pour transformer ses grandes licences en univers plus vastes ces dernières années. Que ce soit la série TV HBO primée The Last of Us ou le film Uncharted avec Tom Holland. Désormais, Sony entend transformer la série Ghost, avec Yotei « marquant le début d’une franchise officielle qui inclura au moins un film et d’autres spin-offs ».

L’article continue après la publicité

Nous savons déjà que Ghost of Tsushima aura une adaptation cinématographique réalisée par Chad Stahelski, le réalisateur des films John Wick.

L’article continue après la publicité

Ainsi, attendez-vous à voir la franchise Ghost se développer dans les années à venir, Sony travaillant à l’étendre dans d’autres médias.

Ghost of Yotei n’était pas le seul titre excitant présenté lors du State of Play de PlayStation, alors n’oubliez pas de consulter tous les jeux inclus dans la présentation de septembre 2024 de PlayStation.