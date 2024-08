Geralt est-il dans The Witcher 4 ? Son interprète rompt le silence

The Witcher 4 reste entouré de mystère, mais une question a enfin trouvé sa réponse : nous savons désormais si Geralt fera son retour.

The Witcher 4 pourrait bien être l’un des RPG les plus attendus de tous les temps, grâce à l’incroyable succès de son prédécesseur. The Witcher 3 a propulsé la franchise sur le devant de la scène, ouvrant la voie à une adaptation Netflix et à plusieurs spin-offs.

Bien que des détails concrets sur des aspects tels que la date de sortie ou l’intrigue de The Witcher 4 ne soient pas encore disponibles, nous savons que presque la moitié de l’équipe de développement de CD Projekt RED travaille actuellement sur ce projet. Il est également confirmé que ce jeu marquera le début d’une toute nouvelle trilogie dans l’univers étendu du jeu.

Pour cette raison, CD Projekt RED a révélé que Geralt de Riv ne sera pas le protagoniste de ce nouvel opus. Mais alors, Geralt sera-t-il présent dans The Witcher 4 ? Doug Cockle, la voix de Geralt, a révélé la réponse.

Geralt de Riv est-il dans The Witcher 4 ?

Oui, Geralt apparaîtra bien dans The Witcher 4, selon Doug Cockle, l’acteur qui prête sa voix au personnage. Dans une vidéo publiée sur la chaîne Fall Damage, Cockle a confirmé la présence de Geralt dans The Witcher 4.

“The Witcher 4 a été annoncé. Je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet. Ce que nous savons, c’est que Geralt fera partie du jeu“, a révélé Cockle. “Nous ne savons simplement pas à quel point, et le jeu ne se concentrera pas sur Geralt. Ce n’est pas son histoire cette fois.“

Bien que la nouvelle selon laquelle The Witcher 4 ne se concentrera pas sur Geralt en tant que protagoniste principal ne soit pas inédite, sa présence dans le jeu restait cependant en suspens. Le producteur exécutif John Mamais avait précédemment déclaré à Polygon que Geralt pourrait potentiellement apparaître dans les futurs volets de la franchise. “Nous devons juste en discuter et décider de ce que nous allons faire ensuite“, avait-il déclaré.

Qui sera le personnage principal de The Witcher 4 ?

Comme l’a expliqué Cockle, l’identité de celui ou celle qui prendra la place de Geralt dans The Witcher 4 reste floue. Cependant, les spéculations vont bon train.

Les fans de longue date des jeux sont presque certains que Ciri prendra les rênes. C’est une possibilité, à condition que CD Projekt RED soit prêt à officialiser une fin particulière de The Witcher 3. Ciri pourrait également nécessiter quelques ajustements pour équilibrer ses capacités.

Il est également à noter que le matériel promotionnel a mis en avant un médaillon en forme de lynx, qui pourrait faire allusion à la mystérieuse École du Chat. Il est donc tout aussi possible que le personnage principal de The Witcher 4 soit une nouvelle figure issue de cette école.

Le mystère reste entier, mais une chose est sûre : l’attente pour The Witcher 4 ne fait que s’intensifier.