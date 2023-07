Une fuite de The Last of Us Part 3 annonce un nouveau groupe de personnages

Une nouvelle fuite du prochain opus de The Last of Us détaille un nouveau groupe de survivants et de potentielles trames narratives. Le leaker réputé ‘DanielRPK’ a rapporté des détails sur cinq nouveaux personnages, décrivant leurs rôles et relations.

Suite à la sortie de The Last of Us sur HBO Max et au récent remake du premier jeu, l’intérêt pour la franchise a grimpé en flèche. Alors que Naughty Dog n’a pas encore fait d’annonce officielle pour The Last of Us Part 3, les fans sont néanmoins en effervescence avec des spéculations sur la suite de l’histoire.

L’article continue après la publicité

Neil Druckmann, coprésident de Naughty Dog qui était également impliqué dans la série a récemment reconnu l’enthousiasme des fans pour un éventuel troisième jeu dans des interviews, mais pour l’instant, rien n’a été confirmé.

Cependant, un autre leaker fiable, ViewerAnon, a affirmé l’année dernière que le jeu était bien en production et aujourd’hui, de nouvelles informations prétendent la même chose.

Le leaker de ces nouvelles informations suggère que non seulement le jeu est en développement, mais que l’histoire prend déjà forme. “Une partie de l’intrigue portera sur un groupe de pilleurs survivant en périphérie d’une ville post-apocalyptique, entassés dans une maison victorienne qui sert de base”, a rapporté DanielRPK le 2 juillet.

L’article continue après la publicité

Naughty Dog Joel et Ellie étaient au cœur de The Last of Us Part 1 & 2, mais des rapports suggèrent que la partie 3 pourrait se concentrer sur un nouveau groupe.

Le rapport allègue que Naughty Dog cherche à recruter des acteurs pour cinq de ces nouveaux personnages, avec des rôles pour Lucas, Mason, Val, Ezra et Gracis, supposément à pourvoir.

Lucas est décrit comme un survivant “affable” qui “développe une relation avec un autre jeune pilleur et montrera son côté obscur”, selon DanielRPK.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Il y a moins d’infos sur Val que la fuite décrit comme la “femme, leader du groupe”. Les détails sur Gracis sont également maigres et ne sont décrits dans le post que comme une femme âgée entre 18 et 25 ans.

L’article continue après la publicité

DanielRPK a affirmé qu’Ezra initiera une sorte de lutte pour le leadership et “souhaitera prendre la maison de Val”. Mason, un ancien soldat selon la fuite devrait afficher le conflit interne caractéristique de la série.

Naughty Dog The Last of Us Part 2 a laissé la porte ouverte à un nouveau chapitre de l’histoire.

“Quand Val prend le commandement, Mason doit choisir entre sa loyauté envers Ezra et la maison”, a rapporté le leaker.

Il convient de noter que DanielRPK et ViewerAnon font généralement fuiter des informations relatives à l’industrie du cinéma et de la télévision. Le premier est surtout connu pour ses fuites entourant la franchise Marvel.

Étant donné qu’il n’y a pas encore d’annonce officielle de Naughty Dog sur The Last of Us Part 3, ces informations doivent être prises avec des pincettes. Elles peuvent être entièrement fausses ou alors liées au projet multijoueur The Last of Us : Factions, et non à The Last of Us Part 3.