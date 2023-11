Football Manager 2024 skins : Comment installer et modifier votre interface

Football Manager 2024 offre une multitude d’éléments de gameplay à surveiller et l’interface par défaut n’est pas nécessairement la plus adaptée à cet effet. C’est là que les skins FM24 sont utiles. Voici donc comment les installer et les utiliser.

Football Manager 2024 est une nouvelle édition de l’expérience classique de FM à laquelle les joueurs sont habitués, mais avec quelques nouvelles fonctionnalités ajoutées à la mixture. La dernière création de Sports Interactive apporte des modifications aux coups de pied arrêtés et une base de données mise à jour, entre autres.

Le gameplay de base reste aussi frénétique et captivant que jamais, les joueurs étant chargés de jongler avec différents aspects de la gestion d’un club. Cela implique de passer d’un onglet à un autre et de naviguer dans les menus pour consulter les informations et apporter des modifications. Mais bien sûr, c’est toujours mieux d’avoir accès à autant d’informations que possible.

Les skins aident précisément avec cela et peuvent même offrir un peu de nouveauté lorsque nécessaire.

Voici donc comment installer et utiliser des skins dans Football Manager 2024.

À quoi sert un skin dans Football Manager 2024 ?

Kojuro / Sport Interactive Un exemple de skin sur Football Manager 2024.

Un skin dans FM24 apporte des changements visuels à l’interface du jeu. Les changements varient des différentes palettes de couleurs et thèmes aux refontes complètes qui fournissent des informations supplémentaires à travers les menus.

Au-delà des raisons de gameplay, les skins sont également utiles pour changer l’esthétique de l’interface. Un nouveau look peut faire des merveilles pour les joueurs qui ont conservé l’interface par défaut pour de longues sauvegardes. Pour cette raison et d’autres, il vaut la peine d’investir dans un skin et de trouver l’apparence qui vous convient.

Un skin FM24 peut être téléchargé depuis des sites tels que FMScout et FMInside. Vous pouvez également vous rendre sur les forums communautaires de Sports Interactive et télécharger les skins mis en ligne par d’autres joueurs. Il est important de noter que les skins ne sont pas disponibles pour la version console du jeu.

Après avoir téléchargé un skin qui vous plaît, assurez-vous d’installer un logiciel d’archivage comme WinRAR sur votre PC. Une fois cela fait, suivez ces étapes :

Rendez-vous dans votre dossier Sports Interactive > Football Manager 2024 > Skins, le tout qui se trouve généralement dans Documents. Extrayez le fichier téléchargé dans le dossier Skins à l’aide de WinRAR ou d’un autre logiciel d’archivage. Lancez FM24 et sélectionnez Préférences dans le menu principal. Vous verrez une option nommée Apparence située dans la section Interface du menu. Sélectionnez simplement votre skin en cliquant sur l’option.

Et voilà vous savez maintenant comment installer et utiliser un skin dans Football Manager 2024.

