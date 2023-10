Football Manager 2024 : Les plus gros budgets de transfert et les clubs les plus riches

Vous êtes sur le point de lancer votre carrière dans Football Manager 2024 et vous recherchez un projet capable de rapidement remporter des titres ? Découvrez alors les clubs disposant des plus gros budgets de transfert et les plus riches.

Chaque année, les fans de Football Manager se posent les mêmes questions avant de démarrer une nouvelle partie. Prendrez-vous les rênes de votre club favori ou local ? Tenterez-vous de redorer le blason d’un géant déchu ? Ou bien cherchez-vous à grimper les échelons depuis les divisions inférieures jusqu’au sommet ? Le choix peut être difficile.

Chaque nouveau jeu apporte son lot de changements à prendre en compte lorsque vous débutez une carrière, notamment les bases sur lesquelles le club que vous envisagez de diriger est construit.

Dans FM24, l’arrivée en force de la Ligue saoudienne ajoute une nouvelle variable. Cette dernière est prête à dépenser des sommes considérables pour vos meilleurs joueurs. Cependant, si vous commencez avec un gros budget de transfert, vous n’aurez peut-être pas besoin de cela, ni de puiser dans le marché des joueurs libres.

Les plus gros budgets de transfert de FM24

Nous allons donc nous pencher sur les plus gros budgets de transfert disponibles au démarrage dans Football Manager 24.

Cette année, c’est à Brighton que vous trouverez le budget de départ le plus élevé. Le club de Premier League, connu pour son flair en matière de transfert, débute cette année avec une enveloppe de 93 millions d’euros.

Les valeurs sûres que sont Manchester City, Liverpool, Ajax, AS Monaco et le PSG figurent également sur la liste. Cependant, leurs budgets de départ ne sont plus aussi élevés qu’avant.

Club Budget transfert Brighton & Hove Albion 92M Liverpool 86M Manchester City 48M Celta Vigo 45M Napoli 40M Ajax 40M Brentford 40M AS Monaco 34M PSG 34M West Ham 32M Athletic Bilbao 28M Real Madrid 28M Southampton 26M Fulham 26M Tottenham Hotspur 26M RB Leipzig 23M Atalanta 23M AC Milan 23M Bayern Munich 23M

Les clubs les plus riches de FM24

Si vous envisagez un projet à long terme, vous n’avez pas forcément besoin du plus gros budget de transfert pour commencer. Certains joueurs préfèrent avoir des finances solides sur lesquelles compter au fil des années.

Là encore, la liste est similaire à celle de l’année dernière et est toujours dominée par Liverpool, City, le PSG, le Real Madrid et Arsenal. Toutefois, Inter Miami représente une nouvelle addition intéressante, surtout maintenant qu’ils ont Lionel Messi dans leur effectif.

Club Solde général Manchester City 536M Tottenham Hotspur 433M Manchester United 306M Liverpool 301M Real Madrid 299M Arsenal 264M PSG 196M Brighton & Hove Albion 188M West Ham 179M Inter Miami 165M Leicester City 144M Everton 136M Marseille 121M Ajax 120M Southampton 119M Bayern Munich 117M Zenit 115M Hoffenheim 113M Celtic 112M

Et voilà, vous savez tout ce qu’il faut savoir pour démarrer avec de l’argent en poche dans FM24. Certes, tout le monde ne souhaite pas prendre le raccourci d’un énorme budget de transfert initial, mais si c’est votre cas, vous savez maintenant où aller.