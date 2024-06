Tous les emplacements des Ailes dans Chained Together et comment les activer

Les Ailes dans Chained Together peuvent avoir un énorme impact sur votre gameplay en augmentant votre vitesse de déplacement tout en vous permettant de vous relever après des chutes.

Les joueurs avec les meilleurs temps de speedrun dans le jeu ont beaucoup utilisé cette mécanique, et vous pouvez aussi égaler leurs temps en collectant les Ailes.

Récupérer ces objets débloque également un succès, voici donc où vous pouvez trouver toutes les Ailes dans Chained Together et comment les activer.

Tous les emplacements des Ailes et leur hauteur

Aile 1 – 0 mètre

ANEGAR GAMES

Vous pouvez obtenir cette Aile juste après avoir commencé votre aventure, elle se trouve à côté d’une torche enflammée.

Aile 2 – 511 mètres

ANEGAR GAMES

À 500 mètres, entrez dans le château et arrêtez de grimper lorsque vous atteignez le sol à 510 mètres. Fouillez les lustres, l’Aile se trouve entre les torches en dessous d’eux.

Aile 3 – 673 mètres

ANEGAR GAMES

La troisième Aile est cachée parmi le réseau de tuyaux. Cherchez la plateforme avec le distributeur automatique et les chaises, puis sautez droit devant pour trouver l’Aile près du mur.

Aile 4 – 1220 mètres

ANEGAR GAMES

Celle-ci est un peu difficile à trouver. Grimpez les plateformes et entrez dans le bâtiment gris avec des graffitis blancs à l’extérieur. Traversez le labyrinthe et prenez la deuxième à gauche. Prenez maintenant la première à gauche pour entrer dans un autre chemin ressemblant à un labyrinthe. Tournez à gauche lorsque vous voyez le mur avec le graffiti noir pour trouver l’Aile.

Aile 5 – 1394 mètres

ANEGAR GAMES

À 1390 mètres, vous tomberez sur des plateformes circulaires avec de puissants ventilateurs. Sautez sur la première plateforme et placez-vous de manière à ce que le courant du ventilateur vous projette sur le toit du bâtiment en face. Depuis la terrasse, sautez par-dessus le mur avec le graffiti à droite et l’Aile devrait être placée près de la porte.

Aile 6 – 1684 mètres

ANEGAR GAMES

Grimpez sur les plateformes au-dessus des grues et sautez par-dessus les plateformes ainsi que les pales rotatives pour trouver la sixième Aile dans la pile de caisses à droite.

Aile 7 – 2166 mètres

ANEGAR GAMES

Pour obtenir la septième Aile dans Chained Together, vous devrez descendre les escaliers à 2180 mètres.

Prenez à droite puis immédiatement à gauche pour atteindre le pont en bois. Traversez-le, puis prenez à gauche. Passez les pales rotatives et vous devriez voir l’Aile sur la droite.

Aile 8 – 2523 mètres

ANEGAR GAMES

Grimpez sur les toits à la hauteur mentionnée ci-dessus, vous devriez alors atteindre une plateforme en bois. Faites le tour de la plateforme pour trouver la huitième Aile à l’arrière de la maison.

Aile 9 – 3132 mètres

ANEGAR GAMES

Pour trouver la neuvième Aile, passez la structure du pont à 3117 mètres et grimpez l’échelle.

Rebondissez sur la première plateforme à droite et atterrissez sur la plateforme avec l’Aile.

Aile 10 – 3313 mètres

ANEGAR GAMES

La dernière Aile dans Chained Together se trouve dans la cour. Traversez l’allée et nagez dans le ruisseau pour trouver la dixième Aile au bord du jardin sur la droite.

ANEGAR GAMES

Vous pouvez activer les Ailes dans Chained Together avant de commencer une partie. Une fois que vous les avez collectées, rendez-vous dans le menu principal et cliquez sur Jouer. Ici, vous aurez l’option d’utiliser ou non les Ailes.

À quoi servent les Ailes dans Chained Together ?

Les Ailes ont les effets suivants sur le gameplay de Chained Together :

Vous pouvez planer davantage après une chute pour mieux vous récupérer et couvrir plus de distance en sautant d’une surface à l’autre.

Votre score ne sera cependant pas ajouté au classement en jeu.

Les Ailes facilitent clairement la vie dans Chained Together et pourraient même rendre les choses plus chaotiques si vous les essayez avec des amis.