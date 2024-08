Dying Light: The Beast annonce le retour de Kyle Crane et d’un mode adoré des joueurs

L’une des plus grandes surprises de la Gamescom Opening Night Live a été la révélation que Techland travaille sur un nouveau jeu Dying Light.

La série FPS bien-aimée qui combine le massacre de zombies avec des déplacements en parkour satisfaisants a commencé en 2015 et a été suivie par Dying Light 2: Stay Human en 2022.

Dying Light: The Beast est une nouvelle expérience autonome qui remet les joueurs dans la peau du protagoniste original, Kyle Crane, et à en juger par la bande-annonce, il y a une fonctionnalité sur laquelle le jeu pourrait bien capitaliser.

Attention, il y a évidemment des spoilers pour Dying Light.

Le chassé devient le chasseur

Le mode adoré des joueurs qui voit son retour dans Dying Light: The Beast n’est autre que Be the Zombie du jeu original. Il s’agissait d’un mode multijoueur PvP gratuit où un joueur pouvait envahir la partie d’un autre en tant qu’infesté Chasseur Nocturne. Une fois l’invasion commencée, il revenait au à ces Chasseurs Nocturnes de défendre leurs nids de Volatiles contre les survivants humains.

Les humains, quant à eux, devaient rechercher et détruire les nids. Le mode s’est avéré populaire parmi les fans, et bien que vous ne puissiez avoir qu’un seul zombie par match, jusqu’à 4 humains pouvaient s’allier pour l’affronter.

Le principal attrait de Be the Zombie était la possibilité de devenir le Chasseur Nocturne. Ce prédateur redoutable avait un arbre de compétences unique que vous pouviez améliorer en acquérant de nouvelles compétences à mesure que vous montiez en niveau.

Vous pouviez même muter en formes plus puissantes une fois les compétences maximisées. De Tendons grappins pour soumettre vos ennemis et naviguer dans l’environnement, à la projection de projectiles dangereux, le Chasseur Nocturne possédait de nombreuses capacités uniques.

Tout le monde savait que lorsque la nuit tombait sur Harran, la ville où se déroulait l’intrigue de Dying Light, tout devenait beaucoup plus terrifiant. Ce qui pouvait être perçu comme un terrain de jeu pour le parkour avec quelques zombies ennuyeux en pleine journée se transformait en une course contre-la-montre effrayante lorsque les Volatiles commençaient à chasser.

Devenir le prédateur au lieu de la proie dans Be the Zombie était donc toujours une expérience exaltante.

Libérez la bête

En se basant sur le trailer, il est possible que Techland revienne à ces mécaniques zombifiées du mode PvP pour le prochain jeu.

Si nous avons accès à un arsenal de pouvoirs infectés, en plus des mécaniques classiques de combat et de parkour, cela donnerait un immense ensemble d’outils à utiliser et une grande variété pour maintenir les fans en haleine.

À titre de comparaison, se balancer dans New York dans Marvel’s Spider-Man est extrêmement satisfaisant, mais (alerte spoiler) avoir la possibilité de manier les pouvoirs de Venom dans Spider-Man 2 était la cerise sur le gâteau. The Beast pourrait adopter une approche similaire, en conservant les mécaniques appréciées tout en offrant un ensemble de compétences plus menaçant pour pimenter le gameplay.

L’histoire se déroule 13 ans après les événements de l’original, et après des années d’expériences brutales, Kyle vient de s’échapper de captivité. Le DLC acclamé de Dying Light, The Following, avait deux fins, dont l’une aboutissait à la transformation du protagoniste en un Volatile conscient de son état.

Techland Dying Light: The Beast se déroule 13 ans après l’original.

Si The Beast s’appuie sur cette fin, les expériences n’auraient fait qu’exacerber sa condition – probablement illustrée par les cicatrices faciales effrayantes et la couleur de ses yeux que l’on peut voir dans le teaser.

La description officielle sur Steam indique également : « mais l’ADN de zombie et le vôtre sont désormais entrelacés, ce qui vous permet de libérer le pouvoir bestial qui coule dans vos veines. Personne ne peut vous l’enlever. Alors servez-vous-en, et vous découvrirez que ce n’est pas qu’une malédiction ».

Le meilleur des deux mondes

Le parkour et le combat étant les éléments centraux de la franchise, vous passerez beaucoup de temps à combattre des zombies dans The Beast. Cependant, si Crane est en quête de vengeance, il est logique qu’il s’appuie sur ses nouveaux pouvoirs pour traquer ses ravisseurs.

Techland Le parkour et l’attaque des zombies sont encore et toujours présents dans Dying Light: The Beast.

Disposer d’un arbre de compétences exclusif lorsque ces pouvoirs sont activés s’intégrerait idéalement dans l’histoire où Kyle explore les avantages de l’ADN de zombie présent en lui, tout en faisant écho aux compétences du mode Be the Zombie.

Si tel est le cas, alors Dying Light: The Beast pourrait bien nous offrir le meilleur des deux mondes.

Vous aurez toujours le frisson d’échapper aux horreurs de la Nuit, mais vous pourrez occasionnellement retrouver ce fantasme de pouvoir vous transformer en zombies comme Be the Zombie vous l’y autorisait.