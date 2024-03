Dragon’s Dogma 2 sera-t-il disponible sur PS4 et Xbox One ?

Dragon’s Dogma 2, la suite de l’un des RPG les plus appréciés de ces dernières années sort bientôt, mais sera-t-il disponible sur les consoles de l’ancienne génération ? Voici toutes les infos.

Dragon’s Dogma 2 est la suite tant attendue du RPG culte lancé en 2012. Le jeu original a acquis une base de fans dédiée grâce à des fonctionnalités de gameplay telles que les Vocations et les Pions, et ce nouvel opus semble prêt à développer ses idées.

Dragon’s Dogma 2 bénéficiera également d’une amélioration massive dans le département visuel, puisque le titre est développé avec le puissant moteur RE de Capcom, ce qui a conduit certains joueurs à se demander si le jeu sera exclusif aux consoles de la génération actuelle, ou si les propriétaires de la dernière génération pourront aussi bénéficier d’une version du jeu.

Découvrons alors ensemble si Dragon’s Dogma 2 sera disponible sur PS4 et Xbox One.

Capcom Dragon’s Dogma 2 ne sortira pas sur les consoles de la dernière génération.

Dragon’s Dogma 2 sortira-t-il sur PS4 et Xbox One ?

Non, Dragon’s Dogma 2 ne sera pas lancé sur PS4 et Xbox One. Capcom a déjà annoncé la date de sortie et les plateformes sur lesquelles le jeu sera disponible, et le jeu ne sera pas accessible sur les consoles de l’ancienne génération.

Comme mentionné précédemment, Dragon’s Dogma 2 est développé sur le fameux moteur RE de Capcom. C’est le même moteur utilisé pour d’autres titres de Capcom tels que Devil May Cry 5, Street Fighter 6 et Monster Hunter: Rise.

Bien que la sortie du remake de Resident Evil 4 en 2023 était disponible sur les consoles de l’ancienne génération, les développeurs évitent de suivre cette tendance pour leur première grande sortie de 2024.

Dragon’s Dogma 2 est situé dans un monde parallèle à celui de son prédécesseur de 2012 et est quatre fois plus grand que l’original. Avec un monde aussi immense et des dizaines d’heures d’activités promises, les développeurs estiment que les consoles PS4 et Xbox One ne seraient pas capables de gérer leur vision.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la disponibilité de Dragon’s Dogma 2 sur PS4 et Xbox One.

