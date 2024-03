Dragon’s Dogma 2 est-il multijoueur ou coopératif ?

Dragon’s Dogma 2 est le prochain grand jeu RPG à venir, et de nombreux joueurs se demandent s’il bénéficiera d’un mode multijoueur ou coopératif. Voici la réponse.

Dragon’s Dogma 2 fait partie des franchises les plus appréciées de Capcom, alors qu’ils prévoient de commencer 2024 en grande pompe. Avec un monde vaste et de nouvelles mécaniques de jeu, ce jeu semble prometteur aux yeux des enthousiastes des RPG.

Lors du Capcom Showcase 2023, les développeurs ont évoqué un nouveau système de Pions IA destiné à dynamiser les interactions avec les PNJ de votre équipe. Cette annonce a suscité la curiosité de nombreux joueurs, les amenant à se questionner sur la potentielle intégration d’un mode multijoueur dans le jeu.

Le jeu, très attendu, est sur le point de déferler sur la scène le 22 mars, promettant une aventure épique qui a captivé l’imagination des fans.

Alors si vous vous posez également la question, voici si Dragon’s Dogma 2 aura un mode coopératif ou multijoueur.

Dragon’s Dogma 2 disposera-t-il d’un mode multijoueur ou coopératif ?

Dragon’s Dogma 2 ne disposera ni de fonctionnalité multijoueur ni de mode coopératif, car il s’agira d’un titre solo, tout comme son prédécesseur de 2012. Capcom a également confirmé cette information lors du Capcom Showcase 2023, car ils souhaitaient continuer avec la formule bien accueillie de Dragon’s Dogma: Dark Arisen (2012).

Cependant, les développeurs ont aussi promis que vous pourriez avoir une expérience multijoueur complète avec le nouveau système de Pions IA, qui vous permet de créer votre propre suiveur dans Dragon’s Dogma 2. Non seulement ils seront entièrement personnalisables, mais ils auront également leur propre personnalité, grâce à l’implémentation de l’IA.

De plus, deux autres Pions de soutien peuvent être empruntés à d’autres joueurs de Dragon’s Dogma 2 qui ont créé leurs suiveurs et les ont partagés en ligne. Le but est de vous aider à créer un groupe de quatre personnages et de partir en expédition tout en conservant une sensation de coopération multijoueur en ligne pour le jeu.

Si vous vous interrogez sur un éventuel DLC multijoueur, il est peu probable que Capcom en ajoute un lors d’une extension ultérieure, car les développeurs ont déjà conçu un système de Pions IA pour aborder cette question. Si d’autres ajouts importants au système sont prévus, nous nous assurerons de mettre à jour cet article à l’avenir.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le multijoueur et le mode coopératif dans Dragon’s Dogma 2.