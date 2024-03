Dragon’s Dogma 2 : Comment débloquer la classe Chevalier-Mage

Dragon’s Dogma 2 propose de nombreuses classes, mais le Chevalier-Mage pourrait bien être la meilleure d’entre elles. Voici donc comment vous pouvez la débloquer.

Le Chevalier-Mage est accessible assez tôt dans le jeu et est l’une des premières Classes Avancées que vous pouvez débloquer dans Dragon’s Dogma 2. Avec une stratégie bien pensée, il est possible de déverrouiller la classe Chevalier-Mage en environ cinq heures de jeu. D’après ma propre expérience, opter pour cette classe dès le début du jeu est judicieux, car elle enrichit grandement l’expérience de jeu.

Si, comme nous, vous avez vu les images avant la sortie et que vous vous êtes dit « Je veux être un Jedi super cool », cette classe répondra définitivement à vos attentes. La classe vous est enseignée par un PNJ appelé Sigurd, mais il peut être difficile à rencontrer sans un peu de planification.

Voici donc un guide étape par étape pour débloquer le Chevalier-Mage dans Dragon’s Dogma 2.

Capcom Le Chevalier-Mage a le plus grand potentiel de style, ce qui en fait par défaut la meilleure classe de Dragon’s Dogma 2.

Prérequis pour débloquer le Chevalier-Mage

Pour apprendre la classe de Chevalier-Mage, vous devrez vous rendre à Vernworth et prendre contact avec Brant. Il vous proposera trois quêtes à accomplir et vous devrez en terminer au moins une pour que la classe devienne disponible.

Il vous faudra ensuite vous rendre au village de Harve et trouver le personnage Sigurd, le Chevalier-Mage qui va vous permettre de débloquer la classe.

Capcom Brant dans Dragon’s Dogma 2

Débloquer le Chevalier-Mage dans Dragon’s Dogma 2

Pour finalement débloquer la classe Chevalier-Mage, vous devez vous rendre à Melve après avoir complété l’une des quêtes de Brant. À votre arrivée, un dragon à l’aspect maladif, couvert de pustules, attaquera la ville.

Chassez le dragon en grimpant dessus et en attaquant ces pustules. Pendant ce combat, vous remarquerez un Chevalier-Mage vous assistant. Il s’agit de Sigurd et il est le Maître de la classe de Chevalier-Mage. Vous le reconnaîtrez grâce à sa double lame et à sa tenue rouge et noire.

Après la bataille, vous pouvez parler à Sigurd et lui parler de son style de combat. Utilisez ce dialogue et vous débloquerez sa classe. Malheureusement, si vous n’êtes pas assez rapide, Sigurd quittera la ville et vous devrez fournir plus d’efforts.

Capcom Siguard dans Dragon’s Dogma 2

Où trouver Sigurd dans Dragon’s Dogma 2

Si vous ne parlez pas immédiatement à Sigurd après avoir chassé le Dragon, il se rendra alors chez lui. Vous pouvez trouver la maison de Sigurd au Village de Harve.

Sigurd vit dans la partie est du Village de Harve, dans la dernière maison de la route qui surplombe la mer. Parlez-lui ici et et vous débloquerez la classe Chevalier-Mage.

Capcom Emplacement de la maison de Sigurd dans Dragon’s Dogma 2

Suivez ces étapes et vous vous téléporterez sur le champ de bataille en tant que Chevalier-Mage en un rien de temps.

Retrouvez tous nos guides et actualités Dragon’s Dogma 2 dans la section Jeux vidéo de notre site.