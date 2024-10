Dragon Ball Sparking Zero : les deux routes pour l’arrivée sur la planète Namek

L’un des meilleurs aspects de Dragon Ball Sparking Zero réside dans ses missions, en plus de ses combats épiques. L’aventure est remplie de quêtes secondaires, de routes alternatives et de défis supplémentaires que vous pouvez relever pendant les affrontements. Cependant, certaines de ces routes alternatives sont beaucoup plus difficiles à trouver, comme celles de l’arrivée sur la planète Namek.

En tant que première mission de l’arc Planète Namek dans la saga de Goku dans Dragon Ball Sparking Zero, cette route se déroule un mois après le départ du groupe, lorsque Goku reçoit un appel de détresse de la planète Namek. Désormais rétabli, Goku se dirige vers la planète tout en continuant son entraînement pendant le voyage, devenant plus puissant que jamais.

Cependant, il n’est pas le seul à arriver sur Namek. Freezer, l’empereur de l’univers, fait également son apparition, cherchant à s’emparer des boules de cristal. Un Vegeta tout juste remis arrive lui aussi avec le même objectif. Vegeta élimine les sous-fifres de Freezer, mais ce dernier fait appel à ses combattants d’élite : la Force Ginyu. Peu après, Goku arrive sur Namek et affronte Rikum.

La Force Ginyu, composée de Jeice et Burter, entre ensuite en jeu. Cependant, le choix de votre adversaire dépendra de la fin que vous obtiendrez, et les fans rapportent déjà que la route alternative pour ce combat est particulièrement difficile. Voici donc comment débloquer les deux routes.

Route alternative : Battre Jeice

BANDAI NAMCO

Fait intéressant, la route la plus facile à suivre est celle du combat contre Jeice, qui est en réalité la route alternative que les joueurs peuvent emprunter.

Tout ce que vous avez à faire est de suivre l’histoire jusqu’à ce que Jeice se dresse contre Goku. Vous devez alors le battre, et Burter s’échappera pour rejoindre Ginyu. Cependant, il est crucial de ne pas dévier les Crusher Balls de Jeice pendant le combat.

En réussissant, vous obtiendrez 15 000 Zénis et des points d’EXP.

Autre route : Battre Burter

BANDAI NAMCO

La route canonique est, de loin, l’aspect le plus difficile, et de nombreux joueurs se demandent comment ils sont censés affronter Burter en premier lieu.

Pour déclencher cette route, vous recevrez l’instruction de “ne pas dévier les Crusher Balls de Jeice”, mais cela n’est en réalité pas exact. Ce que vous devez faire est justement l’inverse : dévier la Crusher Ball de Jeice. Cela déclenchera l’intervention de Burter dans la bataille.

Beaucoup de joueurs rapportent que cette instruction est en fait une erreur de traduction, ce qui peut prêter à confusion.

Si dévier la Crusher Ball ne fonctionne pas pour vous, il vous suffit de régler la difficulté du jeu sur un niveau plus bas, car les routes alternatives ne sont pas disponibles à ce niveau de difficulté.

Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour compléter les deux routes de la quête Arrivée sur la planète Namek dans Dragon Ball Sparking Zero.