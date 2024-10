Dragon Ball Sparking Zero : date de sortie, plateformes, trailers, personnages…

Dragon Ball Sparking Zero est le prochain opus tant attendu de la série Budokai Tenkaichi. Voici tout ce que nous savons sur le jeu, y compris la date de sortie, les trailers, les plateformes et les mécaniques de gameplay.

Le dernier jeu de la populaire série de combats, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, est sorti en 2007. Près de deux décennies plus tard, nous avons enfin droit à une suite. Dragon Ball Sparking Zero est en quelque sorte le Budokai Tenkaichi 4 que nous n’avons jamais eu.

Le jeu a été initialement révélé en mars 2023 comme une surprise de la part des développeurs Bandai Namco lors du Dragon Ball FighterZ World Championship Tournament. Depuis, de nombreux détails ont été dévoilés, notamment la date de sortie, les informations sur le roster, les plateformes et les trailers.

Bandai Namco Dragon Ball Sparking Zero comprendra le plus grand nombre de personnages jouables de la franchise.

La date de sortie de Dragon Ball Sparking Zero est fixée au 11 octobre 2024, comme cela a été officiellement confirmé lors du Summer Games Fest. Cependant, les joueurs qui achèteront l’édition Ultimate ou des éditions supérieures pourront commencer à jouer trois jours plus tôt, à partir du 8 octobre 2024.

Plateformes

Sparking Zero sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC via Steam.

Trailers

Le 12 septembre 2024, un trailer a révélé que des personnages emblématiques de Dragon Ball GT seront inclus dans Sparking Zero. On y aperçoit notamment Goku Super Saiyan 4, Pan et Baby Oozaru.

Le 6 septembre 2024, un autre trailer a dévoilé l’iconique Majin Buu, avec un aperçu de personnages supplémentaires comme Great Saiyaman et Super Buu.

Lors de l’ouverture de la Gamescom 2024, un trailer célébrant les 50 jours avant la sortie de Sparking Zero a été partagé. Il offre aux fans un nouveau regard sur le gameplay explosif et confirmait d’autres personnages jouables.

Le 13 août 2024, un trailer centré sur la saga des Androïdes et des Cell Games a été publié, mettant en avant les arcs bien-aimés de la série et dévoilant une nouvelle poignée de combattants.

Le 30 juillet 2024, un autre trailer a présenté des combats issus des sagas Saiyan et Namek de Dragon Ball Z, confirmant des personnages supplémentaires tels que Chiaotzu, Ginyu et Super Zarbon.

Le 25 juin 2024, un trailer intitulé Sword vs. Fists a montré encore plus de personnages, incluant Super Vegito, Trunks du Futur, Dabura, Yajirobe, et Goku Black.

La bande-annonce annonçant la date de sortie a été diffusée le 7 juin 2024, lors de l’ouverture du Summer Game Fest.

Le 30 mai 2024, un trailer dédié aux personnages de la Fusion a été dévoilé, avec notamment Trunks enfant et Goten, ainsi que leurs fusions respectives Gotenks, Vegito, Gogeta et Kefla.

Bandai Namco a également publié un autre trailer le 30 avril 2024, révélant plusieurs nouveaux personnages du roster de Sparking Zero.

Un troisième trailer, sorti le 20 mars 2024, montrait encore plus de personnages confirmés pour le jeu.

Le deuxième trailer de Sparking Zero mettait en avant des séquences de gameplay et des scènes montrant Goku et Vegeta sous différentes formes, depuis leur premier affrontement dans la saga des Saiyans jusqu’à leurs transformations en Super Saiyan God dans Dragon Ball Super.

Le tout premier trailer du nouveau Budokai Tenkaichi a été dévoilé lors des Game Awards 2023, confirmant le titre final du jeu : Dragon Ball Sparking Zero. Cette bande-annonce mettait en avant des visuels impressionnants et des personnages emblématiques, tout ce que les fans de Dragon Ball espèrent voir dans un nouveau jeu.

Précommandes et éditions

Dragon Ball Sparking Zero est désormais disponible en précommande sur PS5, Xbox Series S/X et PC. Il existe 4 éditions du jeu, chacune offrant des avantages spécifiques :

Édition Standard – 69,99 €

Dragon Ball : Sparking! ZERO

Nouveau personnage exclusif

Déblocage anticipé de 6 personnages : Gogeta, Super Saiyan Gogeta, Super Saiyan Blue Gogeta, Broly, Super Saiyan Broly, Super Saiyan Broly (pleine puissance)

Édition Deluxe – 99,99 €

Tout ce qui est inclus dans l’édition Standard

Season Pass

Accès anticipé de 3 jours

Édition Ultimate – 109,99 €

Tout ce qui est inclus dans l’édition Deluxe

Pack de mise à niveau Ultimate

Bonus d’édition Ultimate

Édition Collector Premium – 199,99 €

Tout ce qui est inclus dans l’édition Ultimate

Steelbook

Cartes à collectionner officielles

Marque-page métallique

Diorama exclusif Dragon Ball: Sparking! Zero

Configurations requises

Configuration minimale

OS : Windows 10

: Windows 10 Processeur : Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 2600 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 590 / Intel Arc A750

: Nvidia GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 590 / Intel Arc A750 DirectX : Version 12

: Version 12 Stockage : 29 Go d’espace disponible

Configuration recommandée

OS : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 Processeur : Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600 Mémoire : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX Vega 64

: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX Vega 64 DirectX : Version 12

: Version 12 Stockage : 29 Go d’espace disponible

Gameplay

Comme les jeux précédents de la franchise, Sparking Zero propose des combats en arène où les joueurs contrôlent leur personnage à la troisième personne, dans une perspective par-dessus l’épaule. Les environnements destructibles joueront également un rôle clé dans les batailles.

Le jeu met en avant un système inédit appelé Sparking! Gauge. En chargeant votre Ki au maximum, vous pouvez accéder à un “état spécial” appelé Sparking Mode, qui augmente toutes les statistiques et permet d’exécuter une attaque dévastatrice.

Bandai Namco Les environnements destructibles jouent un rôle important dans les combats de Sparking Zero.

Modes de jeu

Dragon Ball Sparking Zero inclura plusieurs modes de jeu, dont certains déjà familiers et d’autres complètement nouveaux :

Scénarios What If : ces situations alternatives bizarres seront de retour dans ce nouvel opus.

: ces situations alternatives bizarres seront de retour dans ce nouvel opus. Entraînement au combat : apprenez toutes les techniques avec Piccolo et Gohan comme instructeurs.

: apprenez toutes les techniques avec Piccolo et Gohan comme instructeurs. Episode Battle : revivez les plus grands combats à travers les yeux de huit personnages emblématiques.

: revivez les plus grands combats à travers les yeux de huit personnages emblématiques. Custom Battle : créez des combats uniques et partagez-les avec la communauté.

Roster de Dragon Ball Sparking Zero

182 combattants seront disponibles au lancement de Sparking Zero.

L’un des meilleurs aspects de tout jeu Dragon Ball est de pouvoir tester les différents mouvements et compétences des personnages préférés des fans, et la vaste liste de Sparking Zero permettra aux fans de passer des heures à maîtriser chacun des personnages.

Le roster comprendra tout, des formes de Goku et Vegeta tout au long de la série aux fusions les plus puissantes, en passant par des personnages secondaires comme Tien, Yamcha, Master Roshi et Mr Satan.

Le jeu dispose-t-il d’un rollback netcode ?

Non, Dragon Ball : Sparking Zero n’a pas de rollback netcode.

C’est ce qu’a confirmé Jun Furuya, le producteur du jeu, lors d’une interview accordée à Famitsu. Au cas où vous ne le sauriez pas, le rollback netcode est un élément essentiel des jeux de combat en 2D comme Street Fighter 6, où il prédit l’entrée de l’utilisateur pour réduire le lag.

Cependant, Sparking Zero est un jeu de combat d’arène en 3D dans lequel les options sont illimitées. Il est donc difficile de prédire les entrées du joueur étant donné que le gameplay comporte très peu de restrictions sur ce que chacun peut faire.

Et voilà tout ce que nous savons sur Sparking Zero.