Dragon Ball Sparking Zero abrite une référence cachée de l’anime

Dragon Ball Sparking Zero est une véritable lettre d’amour adressée aux fans des multiples animes dont le jeu est adapté. Truffé de clins d’œil et de références, l’un d’entre eux est peut-être le plus discret de tous.

Le succès de Dragon Ball Sparking Zero a été absolument phénoménal. Les fans de la franchise se sont mobilisés en masse pour soutenir ce renouveau de Budokai Tenkaichi, permettant au jeu de vendre plus de 3 millions de copies dès son lancement, en faisant l’un des jeux de combat les plus populaires sur Steam.

Non seulement le jeu offre un casting impressionnant de plus de 180 personnages jouables, mais il regorge également de références aux nombreux animes Dragon Ball qui l’ont inspiré. Même si l’histoire et le roster de Dragon Ball Sparking Zero se concentrent principalement sur Z, Super et GT, la saga qui a tout commencé n’a pas été oubliée.

Une référence étonnamment subtile à un personnage classique de Dragon Ball se cache dans le menu de personnalisation des personnages, un endroit auquel on ne s’y attendait pas. Ce clin d’œil s’adresse aux fans de la série originale, et ils seront ravis de le découvrir.

La référence en question fait allusion à Lunch, un personnage emblématique du premier Dragon Ball. Pour ceux qui se souviennent, Lunch est surtout connue pour ses personnalités multiples qui changent à chaque éternuement.

Toei Animation Dragon Ball Sparking Zero n’a pas oublié Launch.

Le plus souvent, on la voit avec une personnalité douce et bienveillante, arborant une chevelure bleue. Mais dès qu’elle éternue, elle se transforme en une redoutable blonde au caractère explosif, braqueuse de banques et armée jusqu’aux dents, cumulant des délits avec une facilité déconcertante.

Même si Lunch n’est pas un personnage jouable dans Sparking Zero, elle reçoit une mention spéciale grâce à Krillin dans le menu de personnalisation. Lors de l’essai de répliques, Krillin demande : “Eh, quelqu’un aurait vu Lunch dans le coin ?“

La réponse est non, car elle n’apparaît ni dans l’histoire du jeu, ni dans les menus. Cependant, cela ne signifie pas qu’on ne la verra pas à l’avenir. Certaines théories suggèrent qu’un des DLC de Dragon Ball Sparking Zero pourrait se concentrer sur le 22ème tournoi des arts martiaux, issu de l’anime original.

On pourrait même espérer voir Lunch devenir un personnage jouable, à condition que Bandai Namco ose la rendre capable de tirer sur ses adversaires en tant que super attaque. Une idée audacieuse, mais qui pourrait bien ravir les fans de la première heure.