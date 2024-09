DLC Star Wars Outlaws: Wild Card – Date de sortie et feuille de route

Le calendrier post-lancement du DLC de Star Wars Outlaws comprend deux packs d’histoire, dont le premier, Wild Card, a maintenant une date de sortie officielle.

Star Wars Outlaws est le premier jeu en monde ouvert de l’univers Star Wars, mettant en scène la hors-la-loi Kay Vess et se déroulant entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Bien que nous ayons salué l’échelle et la conception des planètes, Ubisoft a reconnu que les ventes n’ont pas tout à fait atteint leurs attentes.

Cependant, le développeur Massive Entertainment prévoit de soutenir le jeu après son lancement avec des DLC narratifs et des packs cosmétiques. Voici tout ce que vous devez savoir sur le premier DLC et la feuille de route future.

Wild Card, le premier DLC de Star Wars Outlaws, sortira le jeudi 21 novembre 2024.

Cette extension narrative charge Kay d’infiltrer un tournoi de Sabacc. Une rencontre avec Lando Calrissian lors de cette compétition à enjeux élevés indique que quelque chose de plus complexe se trame derrière les cartes.

Peu d’informations ont été révélées sur la suite de cette partie de l’histoire, mais les développeurs ont confirmé qu’il s’agirait d’une extension assez conséquente, remplie de contenu.

Ubisoft détaille la feuille de route du DLC de Star Wars Outlaws

En plus de la sortie de Wild Card, les joueurs peuvent s’attendre à deux packs cosmétiques et un pack d’histoire. Avec les packs cosmétiques – Héritage du Chasseur et Ronin du Cartel – les utilisateurs recevront des objets pour personnaliser Kay, Nix, le speeder et le vaisseau Trailblazer.

Le printemps 2025 marquera la dernière étape de la feuille de route, moment où les développeurs de Star Wars Outlaws lanceront le DLC A Pirate’s Fortune.

Ce pack d’histoire mettra à l’épreuve la réputation du Trailblazer, alors que Kay rencontrera le célèbre pirate vétéran Hondo Ohnaka, connu dans The Clone Wars. Apparemment, Ohnaka a des comptes à régler avec un gang de pirates impitoyables.

Bien que le Season Pass de Star Wars Outlaws ne soit disponible que pour les précommandes des éditions Gold/Ultime ou pour les abonnés Ubisoft+ Premium, les deux packs d’histoire seront mis en vente séparément.

