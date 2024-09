Désolé les fans de Titus, mais Space Marine 2 prouve que Leandros avait raison

Space Marine 2 montre que le personnage le plus détesté de la franchise avait en réalité un bon raisonnement. Plutôt que d’être le plus grand détracteur de Titus, il se révèle être son plus fervent défenseur.

Attention, cet article contient des spoilers pour Space Marine 2 !

Pour ceux qui n’ont pas joué à Space Marine 1, la révélation choquante à la fin de la suite peut prêter à confusion. Il s’avère que le Chapelain, qui conseille et met en garde Titus tout au long du jeu, n’est autre que Leandros, son rival du premier jeu et celui qui est responsable de l’envoi de notre héros chez les Deathwatch.

Cependant, il est temps de réhabiliter Leandros, car il y a bien plus à découvrir sur ce personnage que ce que les mèmes le décrivent. En réalité, il joue un rôle essentiel pour le chapitre des Ultramarines et a contribué à faire de Titus un meilleur Space Marine, même si les deux ne s’apprécient pas forcément.

Focus Entertainment / Games Workshop Leandros est apparu comme un pleurnichard à la fin de Space Marine 1.

Qui est Leandros ?

Space Marine 2 se déroule plus de 100 ans après le premier jeu, et un autre personnage occupe désormais le rôle de rival de Titus. Beaucoup de fans ont probablement oublié Leandros ou supposé qu’il était mort depuis longtemps.

Au contraire, Leandros a été promu et est maintenant responsable de la pureté du chapitre, veillant à ce qu’aucun de ses frères ne succombe à l’hérésie. Cependant, cela n’est révélé qu’à la toute fin du jeu, après qu’il a déjà joué un rôle crucial dans l’histoire.

Dans Space Marine 1, Leandros était un Astartes sous le commandement de Titus (alors capitaine). Bien qu’il ait toujours obéi aux ordres, les deux se heurtaient fréquemment. Leandros croyait fermement à l’observation stricte du Codex Astartes, un manuel de conduite pour tous les Space Marines, et était souvent troublé par l’attitude plus désinvolte de son capitaine. Titus avait tendance à contourner les règles pour accomplir des objectifs plus importants, ce qui irritait son coéquipier.

Même s’il suivait Titus par respect pour la hiérarchie, Leandros était de plus en plus préoccupé par ses méthodes, notamment lorsqu’il a constaté la résistance inhabituelle de Titus à la corruption du Chaos. Lorsque Titus est devenu la cible d’un Seigneur du Chaos cherchant à le corrompre, Leandros a tiré la sonnette d’alarme. Les tensions entre les deux n’ont fait que s’intensifier, et bien que Titus ait toujours agi pour le bien, ses actions le rapprochaient dangereusement de l’hérésie.

Inquiet, Leandros a fini par signaler Titus à l’Inquisition, et notre héros s’est rendu de son plein gré pour prouver son innocence. L’Inquisition a estimé que les préoccupations de Leandros étaient justifiées, ce qui en soi légitime son action, malgré sa dénonciation de ce légendaire commandant Ultramarine.

Pourquoi Leandros avait raison

Après son service auprès des Deathwatch, Titus est revenu chez les Ultramarines, mais il avait changé. Il n’était plus aussi impulsif et prenait désormais plus de soin dans ses décisions. Titus semblait aussi avoir retrouvé un nouveau respect pour le Codex Astartes et se montrait comme un commandant plus respectable que jamais.

Pour être clair, Titus était innocent, et l’Inquisition n’a trouvé aucune preuve d’hérésie. Le Maître Archiviste des Ultramarines a même procédé à une lecture psychique de son esprit et l’a déclaré exempt de toute influence du Chaos. Même Marneus Calgar, le Maître de Chapitre des Ultramarines, a pris sa défense après avoir pris connaissance de sa situation.

Focus Entertainment / Games Workshop Leandros et Titus se sont affrontés à de nombreuses reprises dans Space Marine 1.

Cependant, Leandros avait tout à fait raison de soupçonner Titus et de le signaler. Le Codex Astartes n’est pas simplement un guide pour les Space Marines ; il contient la sagesse nécessaire pour éloigner le Chaos, écrit par Roboute Guilliman, le Primarque des Ultramarines et fils de l’Empereur, après avoir vu la moitié de ses frères sombrer dans le Chaos. En bref, il doit être pris très au sérieux.

Aussi charismatique que soit Titus, il ne respectait pas assez le Codex dans Space Marine 1, et sa résistance unique au Chaos était de quoi tirer la sonnette d’alarme. Les Space Marines et leurs chapitres succombent régulièrement aux Pouvoirs de la Ruine dans l’univers de Warhammer 40K, souvent en tentant de bien faire, mais en défiant l’Imperium d’une manière ou d’une autre. Heureusement, Titus était une exception, mais pour Leandros, l’hérésie semblait être l’issue la plus probable.

Le rôle de Chapelain de Leandros

Après le retour de Titus au sein du chapitre, Leandros a gardé son identité secrète, lui parlant derrière le masque de crâne que tous les Chapelains portent. Cependant, même si Titus avait été réintégré, il est probable que Leandros restait méfiant à son égard.

Il est important de noter que, bien que Leandros ait averti Titus qu’il le surveillait à la fin du jeu, il a quand même rejoint son ancien capitaine lors de leur prochaine mission et l’a reconnu comme un héros. De plus, durant la campagne, Leandros l’a non seulement averti à plusieurs reprises dans son rôle de Chapelain, mais l’a aussi souvent encouragé. Ainsi, il a aidé Titus à atteindre son plein potentiel, à regagner son honneur et à prouver que ses détracteurs, y compris lui-même, avaient tort.

Après la défaite de la menace du Chaos dans Space Marine 2, Leandros a probablement reconnu son erreur à propos de Titus, mais il avait raison de se méfier. Le rôle de Chapelain est sans fin, et la promotion de Leandros à ce poste montre qu’il était le personnage idéal pour ce rôle, ce qui en dit long sur lui.

Cependant, bien que nous ayons ressenti le besoin de défendre Leandros contre ses critiques, nous encourageons la poursuite des mèmes amusants à son sujet !