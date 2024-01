Démo Prince of Persia: The Lost Crown Demo | Date de sortie, comment y jouer, etc

La série Prince of Persia revient après plus de 14 ans avec la sortie de The Lost Crown. Et cette dernière diffère de la plupart des opus récents de la série. Mais sachez que vous pouvez l’essayer gratuitement avec une démo. Voici donc comment y jouer ainsi que ce qu’elle pourrait contenir.

Développé par Ubisoft Montpellier, l’équipe derrière la franchise Rayman, Prince of Persia: The Lost Crown est un titre Metroidvania en 2.5D. Alors que les premiers jeux de la série datant de 1989 étaient en 2D, tous les jeux majeurs depuis le reboot de 2003, Les Sables du Temps, étaient en 3D.

La série Prince of Persia n’a donc jamais eu d’entrées Metroidvania. Ainsi, en somme, The Lost Crown est une approche entièrement nouvelle de la série, inconnue de nombreux fans, récents comme anciens. Mais si vous hésitez sur The Lost Crown, vous pouvez essayer une démo gratuite et voir tout cela par vous-même.

Voici comment jouer à la démo de Prince of Persia: The Lost Crown.

Sommaire

Date de sortie de la démo de Prince of Persia: The Lost Crown

La démo de Prince of Persia: The Lost Crown sortira le 11 janvier 2024, une semaine avant le lancement officiel du jeu le 18 janvier.

Ubisoft

Plateformes sur lesquelles la démo de Prince of Persia: The Lost Crown sera disponible

La démo de Prince of Persia: The Lost Crown sera disponible sur PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (via Ubisoft Connect et Epic Games Store), et Nintendo Switch.

Comment jouer à la démo de Prince of Persia: The Lost Crown

La démo sera disponible au téléchargement à partir du 11 janvier 2024. Elle sera disponible sur les boutiques en ligne de toutes les plateformes.

Contenu attendu de la démo de Prince of Persia: The Lost Crown

Ubisoft n’a pas donné de détails sur le contenu de la démo de Prince of Persia: The Lost Crown. Cependant, elle devrait comporter au moins une mission et/ou un secteur du jeu.

Dès que nous aurons plus d’informations sur le contenu de la démo de Prince of Persia: The Lost Crown, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article.

