Delta Force: Hawk Ops sera-t-il disponible sur PS5 et Xbox ?

Delta Force: Hawk Ops est un prochain jeu de tir tactique qui a attiré l’attention des fans, mais vous vous demandez peut-être sur quelles plateformes il sera disponible et s’il y aura une version pour PS5 et Xbox Series X|S.

Ce FPS free-to-play a déjà suscité de nombreuses comparaisons avec la série Battlefield, grâce à ses combats réalistes qui reposent sur des stratégies intelligentes. Mais, avec des modes de jeu comme Hazard Operations, une expérience de style extraction, il attire également les joueurs de Tarkov et de Warzone DMZ.

L’article continue après la publicité

Voici donc toutes les plateformes sur lesquelles Delta Force: Hawk Ops sera disponible.

L’article continue après la publicité

Toutes les plateformes de Delta Force: Hawk Ops

PC (Steam et Epic Games)

PS5

Xbox Series X|S

iOS

Android

Oui, Delta Force: Hawk Ops sera lancé sur PS5 et Xbox Series X|S, car il sera disponible sur toutes les plateformes de la génération actuelle sauf la Nintendo Switch. Bien que la date de sortie officielle ait été confirmée, les développeurs ont annoncé qu’il serait disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store, ainsi que sur console et mobile.

L’article continue après la publicité

Cependant, il est important de noter que le test Alpha qui commence le 6 août n’est disponible que sur PC, donc les joueurs sur console devront attendre un peu plus longtemps pour tester le jeu pour la première fois.

L’article continue après la publicité

TiMi Studio Delta Force: Hawk Ops est un FPS tactique ressemblant fortement à Battlefield.

Delta Force: Hawk Ops arrive-t-il sur PS4 et Xbox One ?

Il n’y a actuellement aucune information sur une version PS4 et Xbox One, mais les utilisateurs de console disposant du matériel le plus récent pourront jouer à ce rival de Battlefield dès sa sortie.

L’article continue après la publicité

L’annonce la plus surprenante lors de la révélation au Summer Game Fest est que le jeu de tir sera également disponible sur mobile. Étant donné que Hawk Ops propose des batailles à grande échelle sur des cartes détaillées, avec des véhicules comme des tanks et des hélicoptères, cela a surpris beaucoup de monde qu’une version iOS et Android soit en préparation.

L’article continue après la publicité

Bien sûr, ce port sera probablement réduit pour fonctionner sur le matériel moins puissant, mais nous devrons attendre de voir exactement combien de fonctionnalités des versions PC et console seront transférées.