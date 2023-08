Déçus, les joueurs annulent leurs précommandes de Forza Motorsport

La récente décision des développeurs de bloquer les FPS de Forza Motorsport sur PC a douché l’enthousiasme des internautes, les poussant à se demander si le studio était vraiment déterminé à offrir une expérience vraiment immersive.

Après une pause de six ans depuis la dernière sortie de Motorsport, Turn 10 a cherché à galvaniser l’enthousiasme des fans de la licence avec des détails concernant les nouvelles voitures, les pistes et un modèle de pneus conçu pour Forza Motorsport, dont la sortie est prévue pour le 10 octobre.

Cependant, la nouvelle que les FPS sur PC seront verrouillés à 60 en mode multijoueur a suscité l’indignation des fans, poussant certains à même annuler leurs précommandes.

Turn 10 Studios a justifié cette décision en déclarant que le blocage des FPS vise à “assurer une expérience de course en ligne cohérente et compétitive pour tous les joueurs sur une variété de configurations sur PC et les consoles Xbox Series X|S”. Néanmoins, pour certains joueurs de Forza, notamment ceux qui ont beaucoup investi dans leurs configs, cette nouvelle leur a fait l’effet d’une gifle.

Une décision qui ne passe pas

Des commentaires tels que “Wow! C’est une idée terrible lol. Ils vont perdre beaucoup de joueurs PC” et “C’est n’importe quoi. Comment peut-on prendre des décisions comme celle-ci en 2023 ?” ont envahi les réseaux sociaux et les forums. Plusieurs internautes ont même annoncé qu’ils venaient d’annuler leur précommande.

Forza Motorsport fonctionnera en 4k/60 FPS sur Xbox Series X et 1080p/60 FPS sur Xbox Series S. On s’attendait à ce que les joueurs PC puissent mettre la barre plus haut. Cependant, ce n’est plus le cas, les joueurs sur PC seront limités à 60 FPS pour garantir une cohérence dans les lobbies en crossplay.

Aux yeux de certains joueurs, cette décision pourrait être une excuse pour masquer des incohérences du moteur physique du jeu, citant une vidéo analysant Forza Horizon 5 qui a révélé que les FPS avaient un impact significatif sur le gameplay.

Un test a montré qu’à 60 FPS, la voiture passait à travers la boucle 8 fois sur 100, tandis qu’à 30 FPS, elle passait 44 fois. Les données ont également révélé que le comportement de la suspension de la voiture diffère entre 30 et 60 FPS, affectant la manière dont la voiture interagit avec l’environnement.

Turn 10 Studios a fait la promotion du prochain Forza Motorsport comme un retour à une expérience axée davantage sur la simulation, ce qui semblait être en phase avec l’élan actuel de la communauté de sim racing.

Mais maintenant, l’annonce du verrouillage des FPS laisse beaucoup se demander si le studio est vraiment en phase avec ses joueurs les plus investis.

