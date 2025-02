Le meilleur deck Pachirisu Ex dans le JCC Pokémon Pocket

Pachirisu Ex est au cœur d’un deck agressif hors du commun dans le JCC Pokémon Pocket. Découvrez la liste qui vous permettra d’enchaîner les victoires.

Une grande variété d’archétypes est représentée dans les meilleurs decks méta du JCC Pokémon Pocket. Parmi les stratégies les plus agressives, on trouve notamment des decklists comme Lucario, Dimoret Ex ou encore Noadkoko Ex.

Néanmoins, le type Électrique a aussi son mot à dire avec un deck Pachirisu Ex surprenant. Seul Pokémon de la liste, l’écureuil électrique profite des Outils Pokémon comme personne et est l’une des stars de l’extension Choc Spatio-Temporel.

Decklist Pachirisu Ex

Carte Explication

x2 Pachirisu Ex La star du deck, Pachirisu Ex est le seul Pokémon présent dans cette liste. Chargez-le en énergie, équipez-le d’un Outil et infligez des dégâts aussi vite que possible.

x2 Cape Géante Un outil indispensable pour permettre à Pachirisu d’infliger ses dégâts max. La Cape Géante permet également de rendre Pachirisu Ex plus résistant.

x2 Casque brut Un outil indispensable pour permettre à Pachirisu d’infliger ses dégâts max. Le Casque brut permet également d’infliger des dégâts cruciaux dans certains matchups.

x1 Baie Prine Un outil de secours si vous ne trouvez ni la Cape Géante, ni le Casque Brut. Cet Outil peut également être très utile dans de rares cas, contre Grodoudou Ex ou Magirêve Ex, par exemple.

x2 Poké Ball Un objet très important pour rapidement trouver votre deuxième Pachirisu Ex.

x2 Potion Faire survivre Pachirisu Ex est la clé de la victoire, et les 20 PV rendus par la Potion peuvent faire une énorme différence.

x1 Blue Un supporter très pratique pour améliorer la survivabilité de Pachirisu Ex.

x2 Giovanni Il n’est pas rare de manquer un KO pour 10 malheureux points de dégâts. Giovanni est essentiel pour que Pachirisu Ex atteigne certains seuils de dégâts critiques.

x2 Hélio Grâce à Hélio, il devient très difficile pour votre adversaire de retirer un Pokémon blessé. Assurez-vous de l’utiliser pour ramener un Pokémon clé sur le poste actif.

x2 Morgane De nombreux decks utilisent des “murs” comme Kangourex ou Drakkarmin. Grâce à Morgane, vous pouvez les retirer du poste actif pour attaquer les Pokémon clé de votre adversaire.

x2 Recherches Professorales La carte de pioche incontournable du JCC Pokémon Pocket.

Ce deck a un plan de jeu limpide et facile à mettre en place : charger en énergie Pachirisu Ex aussi rapidement que possible, l’équiper d’un Outil Pokémon et attaquer jusqu’à la victoire.

Cette stratégie est facilitée par le fait que Pachirisu Ex est le seul Pokémon du deck, ce qui garantit que vous l’ayez en main de départ. De plus, les 5 Outils dans la liste donnent des probabilités importantes d’en piocher au moins un avant le tour 2 (ou 3 si vous jouez en premier), quand Pachirisu Ex doit commencer à attaquer.

Toute la subtilité du deck vient du choix de l’Outil à équiper à Pachirisu Ex, ainsi que du supporter à jouer à chaque tour. Puisque Pachirisu Ex est la seule menace du deck, il est crucial de le faire survivre autant que possible. Cela peut se faire via des cartes défensives (Cape Géante, Potion, Blue), ou via le contrôle du plateau adverse avec Hélio et Morgane.

Contre d’autres decks, la priorité doit être d’aider Pachirisu à tuer en un coup les Pokémon adverses problématiques. Le Casque Brut, et Giovanni sont juste là pour donner ce petit coup de pouce dont l’écureuil a parfois besoin.

Forces et faiblesses du deck Pachirisu Ex

Points forts

Stratégie simple et efficace

Deck très agressif

Deck stable, puisque Pachirisu Ex est toujours dans votre main de départ

Points faibles

Le deck s’essouffle très vite s’il ne prend pas l’ascendant en début de partie

Parties répétitives dues à un plan de jeu qui varie peu

Vous souhaitez partir à la conquête du mode JcJ avec un autre deck ? Consultez notre tier list des meilleurs decks du JCC Pokémon Pocket ainsi que notre sélection des meilleurs decks budget.