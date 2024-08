Deadlock : tout ce que nous savons sur le MOBA de Valve qui a fuité

Le prochain MOBA de Valve, Deadlock, a fait l’objet de nombreuses fuites en ligne, des milliers de joueurs ayant déjà accédé aux premiers playtests. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur ce jeu très attendu.

Deadlock est sur les radars des joueurs depuis un certain temps, et ce hero shooter en développement par Valve attire déjà une attention considérable dans l’industrie.

Valve, célèbre développeur de franchises emblématiques telles que Half-Life, Dota et bien d’autres, n’a pas sorti de nouveau jeu depuis 2020. Cette absence a laissé la communauté dans l’attente fébrile de leur prochain grand projet.

C’est ici que Deadlock entre en jeu, le hero shooter en développement chez Valve qui a récemment fait l’objet de fuites. Bien qu’aucune information officielle n’ait été partagée, de nombreuses fuites ont révélé des détails clés sur ce que l’on peut attendre du prochain projet de Valve.

En mars 2024, plus de 90 vidéos de gameplay de Deadlock ont été divulguées en ligne, ce qui signifie que malgré l’absence de communication officielle de Valve, de nombreuses séquences sont déjà accessibles au public.

Alors sans plus attendre, voici tout ce que nous savons sur Deadlock.

Il n’y a pas encore de date ou de fenêtre de sortie officielle pour Deadlock, étant donné que le jeu en est encore à ses premiers stades de développement.

Cependant, les récentes fuites et rumeurs qui circulent en ligne laissent entendre que le jeu pourrait viser une sortie en 2025.

Nous mettrons à jour cette section dès que plus d’informations seront disponibles.

Détails sur le gameplay de Deadlock révélés par les fuites

Deadlock est un hero shooter en 6v6 avec une touche MOBA, selon les séquences de gameplay divulguées. Le jeu comprendra un roster de personnages jouables tels que des robots, des sorciers, et d’autres créatures.

Le jeu est déjà comparé à Overwatch et Team Fortress 2 en raison de ses mécaniques de combat similaires et de ses graphismes stylisés et cartoonesques.

De plus, le jeu proposera un mélange d’armes à longue et courte portée, des capacités de dégâts et de soin.

En plus des mécaniques de combat habituelles, le jeu incorpore de nombreux éléments de MOBA, et plus précisément de DOTA-like. Détruire des tours, aider à pousser des vagues d’IA, tous les fondamentaux sont présents.

Liste des personnages de Deadlock : Tous les héros révélés par les fuites

Comme révélé pour la première fois par GamingInsider, un grand nombre de héros de Deadlock ont été divulgués. Voici la liste complète des personnages jouables révélés par ces fuites.

Abrams – Un personnage ressemblant à un démon gargouille

– Un personnage ressemblant à un démon gargouille Bebop – Un robot rouge avec ce qui semble être un œil manquant

– Un robot rouge avec ce qui semble être un œil manquant Dynamo – Un autre robot

– Un autre robot Grey Talon – Un personnage amérindien avec un arc

– Un personnage amérindien avec un arc Haze – Un assassin

– Un assassin Infernus – Un assassin rapide spécialisé dans les dégâts de feu

– Un assassin rapide spécialisé dans les dégâts de feu Ivy – Un soigneur

– Un soigneur Kelvin – Un personnage spécialisé dans la glace

– Un personnage spécialisé dans la glace Lady Geist – Un voleur de vie

– Un voleur de vie Lash – Un guerrier

– Un guerrier McGinnis – Un soudeur ou forgeron

– Un soudeur ou forgeron Mo & Krill – Un duo de singe et de cochon

– Un duo de singe et de cochon Paradox – Inconnu

– Inconnu Pocket – Inconnu

– Inconnu Seven – Inconnu

– Inconnu Vindicta – Un sniper ressemblant à un vampire

– Un sniper ressemblant à un vampire Warden – Un officier de police

– Un officier de police Wraith – Un gangster des années 1900 qui “excelle dans les combats en 1v1”

– Un gangster des années 1900 qui “excelle dans les combats en 1v1” Yamato – Un personnage ressemblant à un samouraï

Pour l’instant, c’est tout ce que nous savons sur le prochain MOBA de Valve, Deadlock. Cependant, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article dès que de nouvelles informations seront révélées.