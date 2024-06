Copa City : gameplay, plateformes, licences…

Le studio polonais Triple Espresso a attiré l’attention des fans de football en annonçant Copa City, un jeu de gestion de stade de style tycoon. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Copa City.

Le jour du match, le jeu représente tout ce que les fans réclament au stade, mais dans Copa City, c’est vous qui êtes responsable de faire en sorte que tout se passe bien. Si vous aimez le football et les jeux de gestion, ce nouveau jeu vous fera alors passer de nombreuses heures à organiser un événement footballistique de luxe.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Copa City, le nouveau jeu de Triple Espresso.

Sommaire

Détails de la sortie de Copa City

À ce jour, il n’y a pas de date de sortie exacte pour Copa City. Triple Espresso a confirmé par le biais d’un trailer que le jeu sortira en 2025 et que les fans peuvent déjà ajouter Copa City à leur liste de souhaits.

Plateformes pour Copa City

Triple Espresso a confirmé que Copa City sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam ou Epic Games. Ils n’ont pas encore mentionné la possibilité que ce jeu de gestion arrive également sur PlayStation 4 et Xbox One, donc les joueurs sur ces plateformes devront attendre de futures annonces à ce sujet.

Gameplay de Copa City

Dans Copa City, vous serez responsable de la gestion d’une ville et de son infrastructure pendant un événement footballistique. Vous devrez superviser tout le processus de préparation du match, prendre des décisions et préparer la ville pour l’arrivée des clubs et de leurs milliers de fans.

Vous devez également prendre en compte que chaque ville et chaque équipe ont des besoins différents. Construisez des fans zones à partir de zéro, clôturez la ville et positionnez stratégiquement le personnel de sécurité pour créer des itinéraires pour les fans de chaque équipe.

TRIPLE ESPRESSO Dans Copa City, vous devez répondre aux besoins des fans en créant une Fan Zone, un magasin de produits dérivés et bien d’autres choses encore.

Modes de jeu de Copa City

Copa City proposera trois modes de jeu : Campagne, Défi et Match unique.

Dans le mode Campagne, conçu pour les joueurs novices en jeux de gestion, la tâche est d’organiser des matchs de différents niveaux d’importance en acceptant des commandes pour coordonner ces événements. L’objectif ici est de gérer avec succès les processus d’organisation pour accéder à des boucles de jeu plus difficiles.

Le mode Défi offre aux joueurs l’opportunité de choisir un scénario qu’ils doivent résoudre en moins d’une heure. Enfin, le mode Match unique vous permet de choisir la ville, les équipes en compétition et la configuration économique pour jouer une seule boucle de jeu.

Licences de Copa City

À ce jour, Copa City compte trois licences d’équipes officielles et une licence de stade/ville confirmée. Cependant, les développeurs ont annoncé que d’autres licences officielles seront bientôt révélées, car ils en ont sécurisé six au total.

Voici les licences officielles de Copa City connues à ce jour.

Équipes

Bayern Munich – Allemagne

– Allemagne Arsenal – Angleterre

– Angleterre Flamengo – Brésil

– Brésil Licence #4 – À venir

Licence #5 – À venir

Licence #6 – À venir

Stades/Villes

Stade PGE Narodowy – Varsovie, Pologne

– Varsovie, Pologne Licence #2 – À venir

Licence #3 – À venir

Trailer de Copa City

Triple Espresso a publié le premier trailer de Copa City lors du Summer Game Fest 2024. Vous pouvez le visionner ci-dessous :

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur Copa City. Nous mettrons à jour cette page dès que Triple Espresso dévoilera plus de détails sur les licences, le gameplay et plus encore.

