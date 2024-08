Conseils pour débutants dans Black Myth: Wukong – capacités, leveling, boss…

Black Myth : Wukong n’a peut-être pas la difficulté d’un souls-like, mais ce n’est certainement pas un jeu facile, surtout pour les débutants. Heureusement, quelques conseils permettent de commencer du bon pied.

Que vous souhaitiez être préparé avant de plonger dans cette aventure remplie de boss, ou que vous soyez bloqué à une section sans savoir comment avancer, il est toujours utile de connaitre quelques conseils clés avant de lancer le jeu.

Pour vous assurer de bien démarrer et d’avoir les bonnes tactiques en main, voici nos conseils pour débutants qui vous aideront à bien commencer.

Choisissez vos capacités avec soin, mais sans trop vous inquiéter

GAME SCIENCE Si les combats ne se passent pas bien pour vous, vous pouvez toujours ranimer vos Étincelles.

La première chose à noter dans Black Myth Wukong est que vos capacités, achetées avec des Étincelles, sont totalement modifiables. En vous rendant à un Autel, vous pouvez choisir de réinitialiser vos Étincelles, ce qui vous permet de changer ce qui ne fonctionne pas ou d’adapter votre build en fonction du boss que vous affrontez.

Cela dit, voici des capacités que nous recommandons de choisir en priorité :

Agilité Simiesque : L’esquive est cruciale, donc il est utile de réduire la quantité d’Endurance qu’elle consomme.

: L’esquive est cruciale, donc il est utile de réduire la quantité d’Endurance qu’elle consomme. Engagement Rapide : Pouvoir frapper à distance est excellent, cela vous garde en sécurité et vous permet d’engager le combat au moment opportun.

: Pouvoir frapper à distance est excellent, cela vous garde en sécurité et vous permet d’engager le combat au moment opportun. Rotation Mobile : Idéal à utiliser contre des ennemis à distance.

: Idéal à utiliser contre des ennemis à distance. Constitution Robuste : La santé est toujours utile.

: La santé est toujours utile. Vigueur Galopante : Tout comme l’Endurance.

: Tout comme l’Endurance. Peau Rugueuse : Garder une défense élevée est aussi utile que la santé.

: Garder une défense élevée est aussi utile que la santé. Immobilisation : Investissez autant de points que possible ici, c’est un sort qui change la donne.

: Investissez autant de points que possible ici, c’est un sort qui change la donne. Marche sur les Nuages : Une ou deux Étincelles sont utiles ici, mais n’en abusez pas.

: Une ou deux Étincelles sont utiles ici, mais n’en abusez pas. Transformations : Investissez des Étincelles dans Errance Lunaire et Toujours Vert.

Même si les choix ci-dessus vous permettent de rester en vie, il est important d’adapter vos capacités en fonction de votre propre style de jeu. Si vous préférez utiliser des sorts, alors concentrez vos Étincelles là-dessus. Si vous êtes plus intéressé par l’amélioration de vos dégâts critiques ou de votre santé de base, cela devrait être votre priorité à la place.

Le leveling est une priorité si vous avez des difficultés

GAME SCIENCE Les Étincelles sont des éléments clés de Black Myth Wukong et elles vous seront d’une aide précieuse.

Pour débloquer ces capacités et améliorer le Prédestiné, vous devrez monter de niveau. Bien que ce ne soit pas l’objectif principal de l’histoire, si vous avez des difficultés, travailler sur votre leveling peut rendre les combats un peu plus faciles.

Voici différentes façons de gagner des Étincelles dans Black Myth: Wukong :

Monter de niveau : Combattez des ennemis et des boss au fur et à mesure que vous explorez. Spots de Méditation : Ceux-ci ne vous font pas monter de niveau, mais ils vous donnent plus d’Étincelles.

Si vous avez des difficultés, la meilleure chose à faire est d’ignorer le boss et d’explorer le monde qui vous entoure. Le meilleur scénario est que vous montez de niveau en combattant les ennemis et que vous trouvez tous les spots de Méditation du jeu, vous accordant ainsi une montée en niveau assez facile.

Sinon, nous vous suggérons de faire du grind dans certains endroits spécifiques, car ils contiennent de nombreux sbires que vous pouvez combattre, vous reposer, puis répéter. Si vous êtes au tout début du jeu, alors l’Extérieur de la Forêt est un excellent endroit, sinon, essayez d’explorer Le Sentier du Serpent. Ces deux zones ont beaucoup d’ennemis à proximité de leur Autel.

De plus, gardez un œil sur l’amélioration de votre équipement. À mesure que vous progressez, vos armes et armures seront améliorables, ce qui donne aux joueurs un énorme coup de pouce en termes de dégâts d’attaque, de défense, et plus encore.

Les boss nécessitent une réflexion approfondie et de bons Remèdes

GAME SCIENCE Avec autant de boss à affronter, vous aurez besoin d’une stratégie solide.

Une fois que vous avez monté de niveau et assigné vos Étincelles, il est temps d’affronter les boss du jeu, également connus sous le nom de Yaoguais.

Bien que Black Myth: Wukong ne soit pas exactement un jeu de type Souls, ces boss peuvent encore être extrêmement coriaces. Nous vous conseillons donc de faire preuve de prudence lors de votre première confrontation.

La meilleure chose à faire lorsque vous commencez le combat est d’analyser les mouvements et les attaques du boss. Il est vital de voir comment il frappe, quelles sont ses attaques spéciales, et quand il est vulnérable, car c’est à ces moments-là que vous devez frapper. Ainsi, esquivez autour d’eux pendant quelques attaques, puis attaquez au moment propice.

Gardez vos sorts à portée de main

En plus de cela, le Prédestiné possède des sorts pour une raison, gardez-les toujours à l’esprit et utilisez-les chaque fois que vous le pouvez. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous débloquerez des sorts de duplication, de gel, de mouvements défensifs, et même de transformation qui agissent presque comme une santé gratuite. Alors, utilisez-les dès que possible.

Cependant, votre Mana ne se régénère pas aussi rapidement que votre Endurance, loin de là. Utilisez-les donc tactiquement plutôt que de tout épuiser dans les trois premières secondes.

Les Remèdes sont vos meilleurs alliés

Tout comme les sorts, les Remèdes sont un aspect clé pour un boss particulièrement difficile. Les joueurs ont plusieurs options, et il est judicieux de les utiliser si vous avez du mal. La Décoction Tonifiante (Endurance), la Décoction de Longévité (Renforcement), et la Poudre de Domptage de Tigre (Défensif) sont de bons choix. Mais il est également sage de garder des Remèdes d’empoisonnement à portée de main, au cas où l’ennemi infligerait des dégâts de Poison, de Brûlure, ou de Choc.

En fin de compte, Black Myth Wukong est peut-être plus indulgent que des jeux comme Elden Ring, mais il est loin d’être une promenade de santé. Jouez vos batailles prudemment, persévérez, et si quelque chose ne fonctionne pas, augmentez votre puissance et réessayez.

N’hésitez pas à consulter la rubrique Jeux vidéo de notre site pour ne rien manquer de l’actualité de Black Myth: Wukong et découvrir tous nos guides.