Comment vaincre le boss Spectre Errant dans Black Myth: Wukong

Le Spectre Errant est un boss optionnel que vous rencontrez très tôt dans Black Myth: Wukong, mais il peut se révéler être un véritable défi si vous choisissez de l’affronter.

Black Myth: Wukong propose un grand nombre de boss, le jeu étant structuré autour de ces affrontements, avec peu de pauses entre chaque combat. Certains sont faciles, tandis que d’autres poseront un réel défi aux joueurs, surtout si vous les affrontez sans une préparation adéquate.

Un boss difficile à affronter en début de jeu est le Spectre Errant qui se trouve dans la Forêt des Loups, près de l’Autel Extérieur de la Forêt dans le Chapitre Un. Il est particulièrement difficile à vaincre lorsque vous n’avez que peu de compétences et de faibles points de vie. Cependant, vous pouvez le contrer avec une capacité clé.

Voici donc comment vaincre le Spectre Errant et quelle est la meilleure capacité à avoir avant de vous lancer dans le combat.

La meilleure capacité à débloquer est Contre-courant résolu de Posture d’écrasement. Avec cette compétence, si vous consommez un Point de Concentration et utilisez une Attaque Lourde entre vos Attaques Légères, vous infligerez des dégâts massifs. Heureusement, si vous parvenez à l’infliger correctement au boss, il s’effondrera, ouvrant ainsi une grande fenêtre d’attaque.

Ensuite, équilibrez votre agressivité. Ne soyez pas trop agressif même s’il s’agit d’un boss de début de jeu. Le boss peut paraître imposant, mais ses attaques sont rapides et si vous êtes touché par un seul combo, vous mourrez à cause de vos faibles points de vie en début de partie.

De plus, gérez votre endurance. Surveillez toujours votre endurance, car elle se consume rapidement lorsque vous utilisez des attaques lourdes. Si vous continuez à attaquer sans arrêt et que votre endurance tombe à zéro, vous ne pourrez plus esquiver. Cela signifie que si vous vous retrouvez sans endurance, vous serez pris dans un combo et vous mourrez.

Le Sort d’Immobilisation est votre meilleur allié dans ce combat. Utilisez-le lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas esquiver une attaque, car il interrompra complètement tout combo que le boss pourrait effectuer. Vous pourrez alors exécuter un Coup Résolu lorsque le boss est étourdi pour infliger des dégâts massifs.

Enfin, si possible, investissez quelques points dans Constitution Robuste pour un petit gain de vie et dans Vigueur Déchaînée pour un petit gain d’endurance. Perdre le combat alors que le boss n’est qu’à un coup de la défaite peut être frustrant. Augmenter légèrement votre santé peut vous permettre de survivre à un coup supplémentaire, et un peu plus d’endurance vous aidera à porter une attaque supplémentaire.

GAME SCIENCE

Voici un aperçu des principaux mouvements que vous rencontrerez lors de l’affrontement avec ce boss :

Piétinement au Sol : Le boss piétine occasionnellement le sol lorsque vous êtes à proximité. Contre : Éloignez-vous ou esquivez dès que vous voyez le boss lever ses pieds.

Balayage du sol : Le Spectre Errant balaie agressivement le sol avec un mouvement qui a une vaste zone d’impact. Vous serez touché à moins d’effectuer une esquive parfaite. Contre : Une esquive arrière ou latérale est la meilleure solution. Le boss enchaîne trois balayages d’affilée, assurez-vous donc de continuer à esquiver jusqu’à la fin de la chaîne.

Charge : Si vous essayez de maintenir une distance avec le boss, il vous chargera et exécutera l’une des attaques listées ici. Contre : Esquivez sur le côté pour éviter les attaques de charge.

Séisme : Le boss frappe le sol trois fois avec puissance, libérant de grandes ondes de choc. Chaque onde a une zone d’effet plus large que la précédente. L’attaque se termine par une quatrième et dernière onde de choc extrêmement puissante. Contre : Fuyez le boss dès que vous voyez l’attaque Séisme arriver. Elle est facile à détecter, car le boss piétine le sol et celui-ci commence à briller d’une lumière jaune éclatante. La première onde a une petite zone d’impact, donc vous pouvez facilement vous en éloigner pour vous mettre en sécurité.

Rafale Laser : Enfin, le Spectre Errant a une attaque où il fait un signe avec sa main et libère une rafale depuis sa paume. Cette attaque inflige des dégâts massifs et est souvent utilisée pour terminer l’attaque Séisme . Contre : Esquivez sur le côté pour éviter la Rafale Laser . Dès que vous voyez la paume du boss briller d’une lumière jaune éclatante, vous saurez que l’attaque est imminente.

En conclusion, si vous parvenez à vaincre le Spectre Errant très tôt, vous remarquerez qu’il laisse tomber son esprit, mais que vous ne pouvez pas le capturer, et qu’il disparaît une fois l’Autel utilisé. Ne vous inquiétez pas, car une fois que vous aurez acquis la capacité d’absorber les esprits, le Spectre Errant apparaîtra dans votre inventaire sous « Élever des Esprits ».

En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, consultez nos guides sur comment améliorer votre Gourde et la liste des succès de Black Myth: Wukong.