Le Filtre de Résonateur Protoplasmique dans Once Human est un objet à fabriquer qui vous permet de farmer du Protoplasme. Cependant, l’utilisation de cet objet déclenche certaines choses dont vous devez être conscient.

Le Protoplasme est l’une des devises dans Once Human que vous pouvez obtenir en accomplissant diverses activités en jeu. Vous pouvez farmer cette devise en utilisant le Filtre de Résonateur Protoplasmique, qui purifie le Cortex pour vous donner du Protoplasme.

L’article continue après la publicité

Une fois le processus de purification commencé, un minuteur s’affiche et vous devrez éliminer le nombre spécifié d’ennemis dans ce laps de temps. Plus vous purifiez d’objets, plus vous aurez de vagues d’ennemis à éliminer. On vous explique tout.

L’article continue après la publicité

Starry Studio Le Filtre de Résonateur Protoplasmique a une limite de purification de 40 objets par semaine.

Pour utiliser le Filtre de Résonateur Protoplasmique, placez un Cortex dans le Vaisseau de Purification et appuyez sur F pour purifier. Cela lancera le processus de purification du territoire et vous devrez affronter des vagues d’ennemis pour obtenir du Protoplasme.

L’article continue après la publicité

Le Cortex existe en trois niveaux, et plus le niveau est élevé, plus vous aurez de vagues d’ennemis et d’ennemis élite à affronter. Aussi, des niveaux de Cortex plus élevés vous donneront également plus de Protoplasme.

Vous ne pouvez purifier que 40 objets par semaine. Cette limite est réinitialisée chaque lundi, il est donc préférable d’épuiser la limite chaque semaine pour obtenir le maximum de Protoplasme.

L’article continue après la publicité

Starry Studio Il est conseillé de construire une sorte de fondation autour de votre filtre pour le protéger.

Pour fabriquer un Filtre de Résonateur Protoplasmique, voici ce que vous devez faire :

L’article continue après la publicité

Rendez-vous dans une zone éloignée de votre territoire pour ne pas risquer de détruire votre base lors du processus de purification. Appuyez sur B sur le clavier pour ouvrir le catalogue de construction. Sélectionnez la catégorie Équipements, puis sélectionnez la catégorie Divers pour trouver le Filtre de Résonateur Protoplasmique. Vous pouvez ensuite placer le filtre où vous le souhaitez et construire une structure autour pour protéger le Filtre pendant le processus de purification.

De plus, vous aurez besoin d’un certain nombre d’objets pour fabriquer un Filtre de Résonateur Protoplasmique :

x20 Verre

x30 Bouts de Ferraille

x20 Caoutchouc

x10 Lingot de Cuivre

x10 Acide

Voilà, vous savez désormais comment utiliser le Filtre de Résonateur Protoplasmique dans Once Human. N’hésitez pas à consulter la rubrique Jeux vidéo de notre site pour d’autres guides sur le jeu de Starry Studio.