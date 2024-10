Comment trouver et utiliser les boules de cristal dans Dragon Ball Sparking Zero

Dans Dragon Ball Sparking Zero, obtenir les boules de cristal est un excellent moyen de mettre la main sur du contenu rare ou de progresser rapidement. Voici comment les acquérir, les utiliser et découvrir les vœux que le dragon Shenron peut exaucer.

Dragon Ball Sparking Zero est le dernier jeu inspiré de la célèbre série animée. Avec plus de 180 personnages, plusieurs modes de jeu et des fonctionnalités en ligne, Sparking Zero offre une variété de contenu immense pour les joueurs.

Bien que Sparking Zero propose de nombreuses façons d’obtenir de nouvelles tenues, de débloquer des personnages ou de gagner des Zénis (la monnaie du jeu), progresser dans le jeu peut parfois être long et laborieux.

Heureusement, le jeu permet aux joueurs de collecter des boules de cristal, des outils précieux pour vous aider à progresser plus rapidement.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la manière et le moment d’utiliser les boules de cristal, ainsi que ce que vous devez accomplir pour les obtenir dans Sparking Zero.

Que sont les boules de cristal ?

Les boules de cristal sont les objets les plus puissants dans l’univers de Dragon Ball. Dans l’anime, elles ont ramené des personnages à la vie, aidé certains à atteindre un niveau de puissance incroyable, et parfois même déclenché des événements catastrophiques.

Dans Sparking Zero, collecter les boules de cristal vous permet de monter rapidement en niveau, de débloquer des personnages sans avoir à terminer tout le jeu, de gagner plus de Zeni, et bien plus encore.

Voici tout ce que vous devez savoir pour collecter et utiliser les boules de cristal dans Sparking Zero.

Pour obtenir les précieuses boules de cristal, vous devez accomplir des défis et missions spécifiques, que vous pouvez consulter dans les Demandes de Zen-O. Une fois ces défis terminés, Whis vous récompensera avec une boule de cristal.

Voici certains des objectifs qui vous permettront de gagner une boule de cristal à chaque fois que vous les accomplissez. Il est important de noter que ces défis ne sont pas les seuls à vous récompenser avec une boule de cristal, mais ils sont simples et rapides à réaliser, ce qui vous permettra d’acquérir les sept boules de cristal rapidement :

Réalisez un Ultimate Blast : 10 fois

Jouez un combat hors ligne : 3 fois

Terminez une session de Battle Training : 5 fois

Gagnez des victoires dans la Saga de Goku : 10 fois

Complétez un Bonus Battle : 1 fois

Créez un combat en mode Combat Personnalisé : 1 fois

Modifiez une Carte de Joueur : 1 fois

Vous pouvez invoquer Shenron une fois que vous avez acquis les sept boules de cristal.

Une fois que vous avez collecté les sept boules de cristal, vous pouvez invoquer Shenron pour exaucer un vœu. Soyez attentif à votre choix, car après avoir formulé votre vœu, les sept boules de cristal disparaîtront et vous devrez les recollecter.

Shenron est un dragon qui exauce les souhaits qui apparait tout au long de la franchise Dragon Ball.

Rendez-vous dans le menu principal et sélectionnez Invoquer Shenron. Le dragon magique apparaîtra et vous proposera cinq options pour utiliser votre vœu :

Je veux plus de Zénis

Je veux plus de titres

Je veux que tu augmentes mon niveau de joueur.

Je veux de nouvelles tenues

Je veux terminer un Combat d’Épisode

Il est également possible d’invoquer Super Shenron, qui offre encore plus de vœux, dont certains sont rares.

Rendez-vous dans le menu et sélectionnez Invoquer Super Shenron. Le dragon magique apparaîtra et vous proposera six choix pour utiliser votre vœu :

Je veux plus de personnages

Je veux que tu augmentes mon niveau de joueur

Je veux de nouvelles tenues

Je veux plus de Zénis

Je veux des objets de capacité

Je veux plus de titres

Certaines options, comme le choix de nouveaux personnages ou tenues, proposeront plusieurs choix supplémentaires.

Nous mettrons à jour cet article avec d’autres moyens d’obtenir les boules de cristal et vous informerons si de nouveaux vœux sont ajoutés au jeu.