Comment survivre à la première nuit dans 7 Days to Die

THE FUN PIMPS

7 Days to Die se concentre sur la survie dans un monde envahi par les zombies, il est donc crucial de commencer votre partie avec une bonne stratégie si vous voulez survivre quelques jours. Bien que trouver le meilleur emplacement pour une base de départ soit essentiel, il y a d’autres éléments à prendre en compte.

Voici tout ce que vous devez savoir pour survivre à votre première nuit dans 7 Days to Die.

Les meilleures façons de survivre à votre première nuit dans 7 Days to Die

Obtenez de la nourriture et de l’eau.

Collectez des pierres et du bois pour fabriquer vos premières armes.

Trouvez un abri avant 16 heures.

Ce sont les premières choses sur lesquelles vous devez vous concentrer pendant votre première journée dans 7 Days to Die. Pendant la journée, priorisez la collecte de ressources et de matériaux qui vous aideront à survivre pendant la nuit et à maintenir vos statistiques de santé et d’eau élevées.

Puisque la nuit commence à 20 heures dans le jeu, commencez à chercher ou à construire un abri avant le coucher du soleil. Si vous n’en avez pas, vous ne passerez pas la nuit.

Astuces pour la première nuit dans 7 Days to Die

La première nuit dans 7 Days to Die est le moment où vous établissez votre stratégie de survie qui peut déterminer votre réussite ou votre échec en début de partie.

Il y a quatre éléments à prendre en compte pendant votre expérience : la santé, l’endurance, l’eau et la nourriture. Vos jauges de nourriture et d’eau se réduisent lorsque votre personnage effectue une activité physique ou après une longue période sans consommer de ressources. Si elles atteignent zéro, votre personnage mourra.

Puisque votre priorité doit être ces quatre statistiques, voici ce que vous devez considérer pour survivre.

THE FUN PIMPS

Cycle jour-nuit

7 Days to Die a un cycle de 24 heures en jeu, où le lever du soleil est à 8 heures et le coucher du soleil est à 20 heures. Vous devez en tenir compte lorsque vous explorez le monde et cherchez des ressources, car les zombies deviennent impitoyables pendant la nuit.

Zombies

Ce sont les principales menaces auxquelles vous devrez échapper. Il y a quatre types de zombies dans le jeu : normaux, robustes, spéciaux et animaux zombies. Pendant la journée, ces créatures infectées se déplacent lentement et ne vous poursuivent que si elles vous repèrent.

Pendant la nuit, les zombies commencent à courir et chassent tout survivant. Ils peuvent vous localiser par votre proximité et se dirigent vers toute source de lumière. Même si vous êtes à l’intérieur de votre base, ces créatures essaieront de détruire les murs et autres obstacles pour vous atteindre.

Gardez à l’esprit qu’ils peuvent grimper, mais vous pouvez utiliser cela à votre avantage. Pendant qu’ils montent une échelle, ils ne peuvent pas vous attaquer. Vous pouvez tuer les zombies en visant leur tête, mais vous pouvez aussi les ralentir en leur coupant les membres.

Ressources

Avant votre première nuit dans 7 Days to Die, assurez-vous de rassembler du bois, de la pierre, du tissu et d’autres matériaux. Ils vous aideront à fabriquer tout ce dont vous avez besoin au cas où vous devriez affronter un zombie enragé pendant la nuit.

Vous pouvez les trouver en explorant la carte et en interagissant avec les buissons, transformant l’herbe en fibre végétale, en pillant des véhicules et des cadavres, et en fouillant des bâtiments vides.

Premières armes

Bien qu’il serait idéal de trouver une arme à feu dès votre premier jour, votre meilleure option est de créer votre propre arme rudimentaire avec des pierres ou du bois.

Vous pouvez obtenir du bois en frappant des arbres, puis transformer ce matériau en planches de bois.

Si vous voulez utiliser des rochers, vous pouvez rapidement les transformer en pierre, ce qui vous permettra de construire un bloc ou une forge. Vous pouvez également diviser ces pierres en petites pierres qui vous permettront d’obtenir une hache en pierre.

Pour obtenir une hache en pierre, vous pouvez combiner un bâton, une petite pierre et de la fibre végétale.

Votre première base

Il existe plusieurs emplacements que vous pouvez choisir pour votre base de départ, mais rappelez-vous qu’ils doivent être proches de ressources telles que l’eau et la nourriture. Vous pouvez localiser ces endroits en utilisant votre carte, mais aller dans des espaces semi-urbains est votre meilleure option.

Après être arrivé à un emplacement, construisez votre espace sûr en sécurisant la zone où vous passerez la nuit. Vous pouvez combiner des bâtons avec du tissu pour fabriquer des torches et les placer autour de votre base pour empêcher les zombies de réapparaître. La lumière les ralentira également, vous donnant une chance de les éliminer pendant qu’ils sont plus faibles.

Vous pouvez également placer des pièges à pieux en bois pour faire une barricade. Cela empêchera les zombies d’endommager immédiatement votre emplacement et les retiendra également pendant la nuit.

Une des choses les plus importantes que vous devrez fabriquer dans 7 Days to Die est un sac de couchage, car il créera un point de réapparition à votre emplacement. Vous pouvez facilement fabriquer un sac de couchage en combinant 10 fibres végétales.