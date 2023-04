Comment se respécialiser dans Star Wars Jedi: Survivor

Cal Kestis dispose d’un grand nombre de capacités à débloquer dans Star Wars Jedi: Survivor, si bien qu’on peut rapidement s’y perdre. Heureusement, les joueurs ont la possibilité de réinitialiser leurs points de compétence s’ils estiment qu’ils ont emprunté le mauvais chemin. Voici la marche à suivre pour repartir à zéro.

Star Wars Jedi : Survivor était l’un des jeux les plus attendus de 2023, les joueurs étant impatients à l’idée de découvrir ce qui attend Cal Kestis et son équipage après les événements de Fallen Order. Dans ce nouvel opus, Cal doit visiter une multitude de nouvelles planètes et affronter de nombreux adversaires grâce à un grand nombre de compétences.

L’article continue après la publicité

Là où le bât blesse, c’est qu’avec autant de compétences à disposition les joueurs peuvent parfois réaliser qu’ils ont dépensé leurs points de compétence dans le mauvais domaine. Heureusement, il existe une option pour réinitialiser et redistribuer vos points d’expérience afin de modifier le style de jeu de Cal.

Respawn Entertainment Réinitialiser les compétences de Cal permet aux joueurs de choisir un style de jeu différent.

Les joueurs peuvent redistribuer leurs points de compétence en appuyant sur Triangle/Y lorsqu’ils utilisent n’importe quel point de méditation dans Star Wars Jedi: Survivor.

Les points de méditation sont dispersés sur chaque planète que Cal et son équipage visitent, servant à sauvegarder la partie, changer les positions du sabre laser et attribuer des points de compétence. Il suffit d’entrer dans le menu des compétences après s’être agenouillé et vous verrez l’option “Réinitialiser toutes les compétences” dans le coin inférieur droit.

L’article continue après la publicité

Cela déséquipera toutes les compétences que vous avez débloquées dans Survivor jusqu’à présent, vous permettant de les redistribuer comme bon vous semble.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Combien coute la respécialisation ?

La bonne nouvelle, c’est que la première fois que vous réinitialiserez toutes vos compétences, vous n’aurez pas à payer quoi que ce soit. Cependant, si vous souhaitez à nouveau repartir à zéro par la suite, cela vous coûtera un point de compétence à chaque fois, ce qui signifie que vous en aurez un de moins à réattribuer.

Heureusement, Star Wars Jedi: Survivor regorge d’objectifs secondaires et de combats qui offrent de l’XP, vous pourrez donc récupérer ce point de compétence en un rien de temps.