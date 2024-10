Comment résoudre les problèmes de crashs dans Dragon Ball Sparking Zero

Si vous ne parvenez pas à jouer à Dragon Ball Sparking Zero en raison de crashs récurrents, ne vous inquiétez pas. Voici des solutions pour vous aider à profiter du jeu sans interruption.

Dans Dragon Ball Sparking Zero, il y a une multitude de choses à faire. En dehors des combats dynamiques, vous pouvez accomplir des quêtes, débloquer de nouveaux personnages et même obtenir plus de récompenses, à condition d’avoir le Pass saisonnier.

Cependant, certains joueurs ont signalé des problèmes de crash qui les empêchent de jouer. Bien que cela soit assez courant lors de l’accès anticipé, heureusement, il existe des solutions que vous pouvez essayer pour corriger ces soucis.

Voici donc les meilleures méthodes pour résoudre les problèmes de crash dans Dragon Ball Sparking Zero.

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine des crashs dans le jeu. Il se peut que vos pilotes soient obsolètes, que vous rencontriez des problèmes de connexion, ou même que les serveurs soient hors service.

Avant de commencer à chercher des solutions, il est recommandé de vérifier l’état des serveurs sur les réseaux sociaux officiels du jeu. Si tout semble fonctionner côté serveur, essayez les solutions suivantes pour remettre votre jeu sur les rails.

Redémarrer le jeu

La première étape consiste à relancer le jeu en effectuant un redémarrage complet. Assurez-vous de fermer le jeu ainsi que Steam via le Gestionnaire des tâches pour repartir de zéro. Pour cela :

Appuyez sur CTRL + Alt + Suppr. Faites un clic droit sur Dragon Ball Sparking Zero ou Steam et choisissez Fin de tâche.

Redémarrer votre routeur

Parfois, une connexion internet instable peut être la cause des crashs. Si le redémarrage du jeu n’a pas fonctionné, essayez de redémarrer votre modem ou routeur. Assurez-vous également de désactiver votre VPN si vous en utilisez un, et testez à nouveau le jeu.

Mettre à jour vos pilotes

Bien que Dragon Ball Sparking Zero ne soit pas très exigeant graphiquement, des pilotes obsolètes peuvent provoquer des problèmes. Assurez-vous d’avoir les derniers pilotes pour votre carte graphique. Pour cela :

Rendez-vous sur le site officiel du fabricant de votre carte graphique. Si vous utilisez une carte NVIDIA, vous pouvez aussi installer GeForce Experience et télécharger les pilotes directement depuis l’application.

Vérifier l’intégrité des fichiers du jeu

Les fichiers corrompus peuvent entraîner des crashs. Pour résoudre cela, il suffit de vérifier l’intégrité des fichiers via Steam. Voici comment faire :

Lancez Steam. Dans votre Bibliothèque, faites un clic droit sur Dragon Ball Sparking Zero. Sélectionnez Propriétés. Allez dans l’onglet Fichiers installés. Cliquez sur Vérifier l’intégrité des fichiers. Attendez la fin du processus.

Changer la version de DirectX

Si aucune des solutions précédentes n’a fonctionné, essayez de lancer le jeu avec une version différente de DirectX. Cela peut améliorer les performances et éviter les crashs. Pour ce faire :

Lancez Steam. Dans votre Bibliothèque, faites un clic droit sur Dragon Ball Sparking Zero. Sélectionnez Propriétés. Allez dans l’onglet Général. Dans les Options de lancement, tapez “dx12”.

Fermer les applications en arrière-plan

Trop d’applications en arrière-plan peuvent surcharger les ressources de votre appareil et provoquer des crashs. Pour améliorer les performances, désactivez ces applications en suivant ces étapes :

Appuyez sur CTRL + Shift + Echap pour ouvrir le Gestionnaire des tâches. Allez dans l’onglet Processus et identifiez les applications utilisant beaucoup de ressources. Sélectionnez ces applications et cliquez sur Fin de tâche.

Désactiver les overlays

Les overlays, comme ceux de Steam ou Discord, peuvent également causer des crashs. Pour minimiser ce risque, désactivez-les en suivant ces étapes :

Ouvrez Steam. Allez dans le menu Steam, puis Paramètres. Descendez jusqu’à l’onglet En jeu. Désactivez l’option Activer l’overlay Steam en jeu.

Ajuster les paramètres graphiques en jeu

Même avec les derniers pilotes, vous devrez peut-être ajuster les paramètres graphiques du jeu pour le faire tourner correctement. En fonction de la puissance de votre PC, essayez de réduire la qualité des graphismes pour améliorer les performances.

Autoriser le jeu via le pare-feu

Si aucune des solutions ci-dessus n’a fonctionné, il se peut que votre pare-feu bloque le jeu. Voici comment autoriser Dragon Ball Sparking Zero via le pare-feu Windows :

Recherchez Pare-feu Windows Defender dans la barre de recherche et ouvrez-le.

Sélectionnez Autoriser une application ou une fonctionnalité via le Pare-feu Windows Defender. Cliquez sur Autoriser une autre application. Recherchez Dragon Ball Sparking Zero et ajoutez-le à la liste. Cochez les cases Privé et Public.

Et voilà les meilleures solutions à essayer pour résoudre les problèmes de crash dans Dragon Ball Sparking Zero.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que le jeu sortira de l’accès anticipé et que les développeurs publieront des correctifs pour ces problèmes.

Soyez assuré que les développeurs travaillent activement pour corriger ces désagréments rapidement afin que vous puissiez profiter pleinement de votre expérience de jeu.

