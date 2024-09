Comment résoudre l’erreur “Clés de chiffrement manquantes” dans Satisfactory 1.0

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à votre serveur Satisfactory 1.0 à cause de l’erreur agaçante « Clés de chiffrement manquantes » (Encryption Token Missing), sachez que vous n’êtes pas seul.

Bien que jouer seul à ce jeu de construction d’usine en monde ouvert soit agréable, c’est encore mieux en coop ou sur un serveur dédié avec vos amis.

Outre les crashs de Satisfactory au lancement, de nombreux joueurs ont remarqué un avertissement concernant les « Clés de chiffrement manquantes » qui les empêche de jouer sur un serveur. Nous allons vous expliquer toutes les solutions possibles pour résoudre ce problème.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Solutions pour le code d’erreur « Clés de chiffrement manquantes » dans Satisfactory

Coffee Stain Studios

Ce problème peut survenir lorsque vous essayez de rejoindre un serveur en ligne, et il est plus courant que vous ne le pensez. La solution la plus efficace pour corriger l’erreur « Clés de chiffrement manquantes » dans Satisfactory 1.0 est d’entrer dans un serveur via le gestionnaire de serveur.

Dans le menu principal du jeu, plusieurs boutons permettent d’accéder à une partie. Si vous sélectionnez le bouton « Rejoindre une partie » directement depuis le menu principal, cela peut souvent vous mener à recevoir ce message d’avertissement.

L’article continue après la publicité

À la place, vous devrez ajouter et rejoindre votre serveur en sélectionnant plutôt le bouton du Gestionnaire de serveur. Cela devrait résoudre le problème, mais si ce n’est pas le cas, une autre raison pourrait être que l’hôte du serveur ne redirige pas correctement les ports.

L’article continue après la publicité

Lorsque vous créez et hébergez un serveur dédié, vous devez vous assurer d’avoir accédé au Pare-feu Windows Defender et redirigé les ports UDP et TCP vers 7777, 15000 et 15777. Cela doit être fait sur le PC qui héberge le serveur.

L’article continue après la publicité

Une fois cela fait, ni l’hôte ni les joueurs rejoignant le serveur ne devraient voir ce message d’erreur apparaître. Gérer son propre serveur peut être complexe, mais la bonne nouvelle est que ces deux solutions sont faciles à mettre en place.

Maintenant le problème réglé, vous pouvez vous concentrer sur Satisfactory, trouver un excellent emplacement de départ et découvrir comment fabriquer et utiliser le très utile Câblage Automatisé.

L’article continue après la publicité