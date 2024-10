Comment regarder le live du Fallout Day : date et heure

Bethesda a annoncé le tout premier Fallout Day, une diffusion en direct consacrée à l’avenir de la franchise Fallout. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne rien manquer de cet événement.

La marque Fallout a considérablement évolué au-delà des limites des RPG solo de la série principale. Un MMO de plus en plus impressionnant et la série originale acclamée sur Prime Video ont beaucoup contribué à élever la franchise cette année. Cependant, les fans sont impatients de découvrir ce que l’avenir leur réserve.

Ce live étant entièrement dédié à Fallout, et non au catalogue plus large de Bethesda, il est probable que des annonces majeures soient faites. Vous ne voudrez donc certainement pas rater cet événement !

Voici toutes les informations sur comment regarder le live, y compris la date de l’heure.

Où regarder le Fallout Day Broadcast ?

Le Fallout Day Broadcast sera diffusé en direct sur toutes les chaînes officielles de Bethesda sur YouTube, Twitch, et Facebook, ainsi que sur la page Steam de Fallout.

Si vous ne pouvez pas regarder la diffusion en direct, vous pourrez toujours accéder aux VODs au même endroit sur YouTube et Twitch.

Quand a lieu le Fallout Day ?

Le live du Fallout Day est prévu le 23 octobre à 21h00.

À quoi s’attendre pour le Fallout Day Broadcast

Le Fallout Day Broadcast est un événement un peu atypique par rapport aux autres lives, car il est à la fois inattendu et un peu difficile à prévoir. Du contenu supplémentaire pour Fallout 76 est probablement la seule certitude, car le développeur prévoit de continuer à soutenir ce titre toujours très populaire.

La deuxième saison de la série Fallout sur Prime Video pourrait également faire une apparition sous une forme ou une autre. Cependant, en raison de la grande ampleur et de la haute valeur de production du projet, il est probable qu’elle n’arrive pas avant fin 2025, voire 2026. Ne vous attendez donc pas à une bande-annonce complète à ce stade.

Enfin, Fallout 5 sera probablement dans toutes les pensées lors de ce live, mais avec Elder Scrolls 6 qui semble être la priorité du studio, il est un peu moins probable que ce jeu soit au centre de cette présentation.