Comment récupérer des récompenses sur Tower of Fantasy : Twitch Drops

Alors que Tower of Fantasy vient à peine de faire ses débuts sur PC et mobiles, il est d’ores et déjà possible pour les joueurs en herbe de mettre la main sur diverses récompenses, de quoi prendre une longueur d’avance sans débourser le moindre sou.

Depuis quelques semaines tout le monde ne parle plus que de Tower of Fantasy, le fameux action-RPG qui pourrait faire de l’ombre à Genshin Impact. Il faut dire qu’à coup de trailers et de récompenses de pré-inscriptions, ces dernières semaines, Hotta Studio a tout fait pour galvaniser l’enthousiasme des internautes.

Alors que Tower of Fantasy est enfin disponible sur PC, iOS et Android, le studio en a rajouté une couche en proposant diverses récompenses, cette fois accessibles via Twitch. Voici la marche à suivre pour en profiter !

Du 11 au 13 août il est possible de mettre la main sur des récompenses pour Tower of Fantasy en regardant des streamers sur Twitch. Pour les débloquer à coup sûr, il faut toutefois suivre différentes étapes, à savoir :

Rendez-vous sur le site officiel du jeu, dans l’espace consacré aux Twitch Drops, ici

Connectez-vous avec votre compte Twitch, puis cliquez sur autoriser

Connectez-vous ensuite avez votre compte Tower of Fantasy, créez-le si nécessaire

Choisissez votre région, votre serveur et sélectionnez votre personnage. Si vous n’en avez pas encore un, créez-le

Suivez les streams sur Tower of Fantasy des streamers éligibles (ceux où l’on peut voir la mention “drops activés) pour débloquer les récompenses

Twitch Vous pouvez suivre en temps réel votre progression pour le drop actif sur Twitch.

Quelles sont les récompenses disponibles ?

Débloquer les récompenses proposées est un véritable jeu d’enfant, tout ce que vous avez à faire est de regarder un certain temps le stream d’un joueur éligible. Les récompenses obtenues dépendent du temps de visionnage.

30 minutes de stream 1 Nucleus Noir 1 BVanguard Trailblazer 1 heure de stream 50 Cristaux Sombres 5 Boîtes SR de fragments de reliques aléatoires 2 heures de stream 100 Cristaux Sombres 10 Boîtes SR de fragments de reliques aléatoires 3 heures de stream 1 Nucléus Doré 15 Boîtes SR de fragments de reliques aléatoires 4 heures de stream 2 Nucléus Dorés 1 Illusory Link

À l’instar de Genshin Impact, il ne serait guère surprenant qu’un pack mensuel Tower of Fantasy fasse également son apparition sur Prime Gaming dans les semaines à venir.