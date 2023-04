Comment préparer de la crème glacée de rêve dans Disney Dreamlight Valley

Si vous voulez vous attaquer aux différentes recettes qui ont fait leurs débuts dans Disney Dreamlight Valley à l’occasion de la mise à jour du Roi lion, voici tout ce qu’il faut savoir pour préparer une crème glacée de rêve.

Une nouvelle mise à jour a récemment été déployée dans Disney Dreamlight Valley, La fierté de la vallée, apportant avec elle une pléthore de nouveautés avec notamment de nouveaux ingrédients, des objets, de nouvelles recettes, etc. Elle a également introduit en jeu des personnages emblématiques Simba et Nala et avec eux, le Royaume du Roi Lion.

L’article continue après la publicité

L’une des nouvelles recettes introduites avec la mise à jour est la crème glacée de rêve. Ce dessert aussi unique qu’onctueux peut sembler difficile à obtenir au début, mais quand on sait où chercher, tout semble bien plus facile. Voici la marche à suivre pour réunir les ingrédients nécessaires et préparer une crème glacée de rêve.

Quels sont les ingrédients de la crème glacée de rêve ?

Voici les trois ingrédients nécessaires pour préparer une crème glacée de rêve :

Fruit Dreamlight

Lait

Glace pilée

La recette ne nécessite que trois ingrédients, qui heureusement, sont tous assez faciles à obtenir. Vous pourrez même en mettre de côté pour de futures recettes.

L’article continue après la publicité

Où trouver les ingrédients de la crème glacée de rêve ?

Voici tous les endroits de Disney Dreamlight Valley où vous pouvez trouver chacun des trois ingrédients mentionnés ci-dessus :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Le Fruit Dreamlight est obtenu à la fin de la quête de Simba, “Graine de souvenirs”, lorsque votre amitié est de niveau 7.

Le Lait peut être acheté directement au stand du restaurant Chez Rémy.

La Glace pilée quant à elle peut également être achetée Chez Rémy, après avoir terminé sa quête “La saveur inconnue” au niveau 10 d’amitié.

Pour préparer de la crème glacée de rêve dans Disney Dreamlight Valley, vous devez avoir les trois ingrédients et un morceau de charbon dans votre inventaire ou dans votre réserve. Ensuite, dirigez-vous simplement vers n’importe quelle cuisinière. Pour obtenir du charbon si vous n’en possédez pas déjà, utilisez votre pioche pou casser des rochers ou des minerais noirs.

Mettez le Fruit Dreamlight, le Lait et la Glace pilée dans une marmite pour obtenir une crème glacée de rêve. Vous pourrez refaire la recette rapidement après l’avoir réalisée une fois en la sélectionnant dans la barre latérale pendant la cuisson. Cette recette trois étoiles vous rapportera 588 pièces si vous la vendez.