Comment personnaliser votre personnage dans Space Marine 2

L’un des plus grands attraits de Space Marine 2 est la possibilité de personnaliser votre soldat. Sans oublier que vous pouvez décimer des Tyranides et autres ennemis avec une efficacité brutale. Cependant, avoir du style n’est pas toujours gratuit, et dans Space Marine 2, cela pourrait vous coûter plus que ce que vous imaginez.

Issu de la même franchise que le jeu de société, Warhammer se devait presque d’inclure un élément de personnalisation. Après tout, des milliers de fans voulaient immédiatement savoir s’ils pouvaient ajouter leur Chapitre favori au jeu lorsque celui-ci a été annoncé afin de vivre leurs rêves d’extermination de Tyranides de manière plus visuelle.

Cependant, bien que la personnalisation des personnages soit indéniablement immense, son prix est un peu élevé, surtout si vous voulez tout débloquer et viser les meilleurs builds du jeu.

La personnalisation des personnages vous permet de changer entièrement l’apparence de votre Space Marine, et donc de modifier son Chapitre. Cependant, la customisation va bien au-delà du simple choix de couleur ou de style préféré.

Présent uniquement dans les modes Opérations ou JcJ du jeu, les joueurs peuvent choisir une certaine classe, et modifier le design de leurs armes et armures.

Au fil de votre progression, vous débloquerez de nouveaux équipements pour décorer votre Space Marine, allant des médailles aux boucliers en passant par des reconnaissances pour vos exploits au combat. Aussi, vous pouvez modifier le design de votre armure en changeant la couleur de votre Chapitre favori dans le Hall d’Armement.

Saber Interactive La personnalisation dépasse largement le simple choix de couleurs ou de styles favoris dans Space Marine 2.

Il existe des schémas de couleurs prédéfinis issus de nombreux Chapitres bien connus comme les Space Wolves et les Dark Angels, ainsi que les Carcharodons et les Novamarines.

Cependant, si vous souhaitez créer le vôtre, ou reproduire un Chapitre manquant, vous pouvez ajuster les couleurs primaires, secondaires et tertiaires de chaque pièce d’armure individuellement.

Cependant, débloquer ces couleurs et cosmétiques n’est pas une promenade de santé. En réalité, cela peut s’avérer assez coûteux et représente un véritable défi pour les guerriers les plus dévoués.

Pour ceux qui souhaitent acheter les cosmétiques, ils coûteront entre 30 et 50 points de réquisition, ce qui peut devenir assez onéreux pour une personnalisation complète.

En ce qui concerne le déblocage des points de réquisition, des couleurs variées, des options cosmétiques, des armes et des avantages, cela peut être fait en complétant des défis, en dépensant la monnaie du jeu ou une combinaison des deux. Focus a précisé qu’il n’y aura pas de boutique en jeu, donc cette monnaie sera entièrement gagnée grâce aux missions et aux sessions multijoueurs.

Space Marine 2 offre ainsi une personnalisation impressionnante, mais seuls les joueurs les plus déterminés pourront en débloquer tout le potentiel !

