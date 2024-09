Comment obtenir des Vis dans Satisfactory 1.0

Dès vos premiers pas dans Satisfactory, vous devrez avoir en votre possession des Vis, l’une des ressources les plus fréquentes en début de jeu. Il est donc crucial de maîtriser leur fabrication et d’apprendre les meilleures techniques pour les farmer.

Que vous cherchiez à créer le magasin A.W.E.S.O.M.E., un fusil pour vous protéger des créatures de votre planète, ou encore le Scanner d’objets, vous aurez besoin de Vis. Et beaucoup de Vis. Il est donc vivement conseillé d’automatiser leur production et de toujours en garder quelques centaines dans un conteneur de stockage.

L’article continue après la publicité

Pour vous guider dans la fabrication de tout ce dont vous avez besoin, voici comment produire des Vis dans Satisfactory, avec des techniques optimales de production et leurs utilisations.

L’article continue après la publicité

Pour fabriquer des Vis dans Satisfactory, vous aurez besoin d’une Tige de Fer.

Coffee Stain Studios

Cependant, pour y parvenir, vous devez d’abord trouver et extraire du Minerai de Fer, puis utiliser votre Fonderie pour créer des Lingots de Fer. Ensuite, placez les lingots dans le Constructeur et sélectionnez la recette pour les Tiges de Fer. Une fois les Tiges fabriquées, choisissez la recette des Vis et placez les Tiges de Fer à l’intérieur. Une Tige produit quatre Vis.

L’article continue après la publicité

La meilleure méthode pour farm des Vis

Heureusement, les Vis sont assez faciles à produire, car elles sont une ressource de bas niveau. Cependant, vous voudrez automatiser ce processus dès que possible, sous peine de passer des heures devant votre Constructeur.

L’article continue après la publicité

La meilleure façon de farm cette ressource est de localiser une veine de fer à proximité et d’y placer vos foreuses automatiques. Plus vous en placez, plus vous obtenez de Fer, donc il est utile d’en ajouter autant que possible.

En rapport: Comment obtenir et farmer du Tissu dans Palworld

L’article continue après la publicité

Pendant l’extraction, construisez à proximité les éléments suivants :

Construisez une Fonderie. Créez ensuite un Constructeur et placez-le à côté de la Fonderie (vous aurez bientôt besoin de convoyeurs). Ensuite, placez un autre Constructeur à côté de celui que vous venez de poser. Construisez un Conteneur de Stockage et placez-le à côté du dernier Constructeur. Reliez les quatre machines avec des tapis roulants. Activez la recette des Tiges de Fer dans votre premier Constructeur, et celle des Vis dans le suivant. Placez les Lingots de Fer dans la Fonderie et alimentez toutes les machines.

Une fois cela fait, vous aurez automatisé la production de Vis.

Toutes les recettes qui utilisent des Vis

Recette Ingrédients Recherche requise Tronçonneuse 160 x Vis

15 x Câble

25 x Tige de Fer

5 x Plaque de Fer Renforcée Déblocage d’obstacles – Palier 2 Ordinateur 52 x Vis

18 x Plastique

9 x Câble

10 x Circuit imprimé Fabrication Industrielle – Palier 5 Cadre Modulaire Lourd 100 x Vis

15 x Tuyau en Acier

5 x Cadre Modulaire

5 x Poutre en béton armé Production d’Acier Avancée – Palier 4 Scanner d’Objets 50 x Vis

20 x Fil électrique

4 x Plaque de Fer Renforcée Recherche de terrain – Palier 1 Pistolet à Barres d’armatures 100 x Vis

6 x Plaque de Fer Renforcée

16 x Tige de Fer Pistolet à Barres – Organismes Aliens Plaque de Fer Renforcée 12 x Vis

6 x Plaque de Fer Amélioration du Hub 3 – Palier 0 Fusil 250 x Vis

3 x Cadre modulaire lourd

25 x Tuyau en Acier

20 x Circuit imprimé Fusil – Recherche du Soufre Rotor 25 x Vis

5 x Tige de Fer Assemblage de Pièces – Palier 2 Cadre Flexible Lourd (Alternatif) 104 x Vis

20 x Caoutchouc

3 x Poutre en béton armé

5 x Cadre Modulaire Fabrication Industrielle – Palier 5 Cadre Boulonné (Alternatif) 56 x Vis

3 x Plaque de Fer Renforcée Assemblage de Pièces – Palier 2 Plaque de Fer Boulonnée (Alternatif) 50 x Vis

18 x Plaque de Fer Assemblage de Pièces – Palier 2 Rotor en Cuivre (Alternatif) 52 x Vis

6 x Tôle de Cuivre Assemblage de Pièces – Palier 2 Magasin A.W.E.S.O.M.E. 200 x Vis

10 x Plaque de Fer

30 x Câble Programme Bonus de Recyclage – Palier 2

Voilà, c’est tout ce qu’il y a à savoir pour fabriquer des Vis et toutes les recettes qui en nécessitent.

Pour en savoir plus sur Satisfactory 1.0, découvrez les meilleures zones pour bien démarrer dans le jeu.