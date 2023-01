Comment obtenir un Sombral (monture) dans Hogwarts Legacy

Vous vous demandez comment débloquer la monture de Sombral dans Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard ? Voici toutes les informations dont vous aurez besoin pour faire vos premiers pas sur le RPG d’Avalanche Software avec panache.

Afin de finir l’année en beauté, en décembre dernier, Avalanche Software a levé le voile sur de multiples fonctionnalités d’Hogwarts Legacy, un RPG en monde ouvert attendu de pied ferme par les Potterheads du monde entier. Offrant un aperçu plus détaillé du système de combat, du monde ouvert, des vols en balais ou encore de la salle sur demande, le trailer a fait tourner bien des têtes.

À tel point que le jeu se serait rapidement retrouvé à la première place des jeux les plus souhaités sur Steam, une popularité qui présage un lancement des plus réussis en dépit du review bombing.

Néanmoins, les balais ne seront pas les seuls moyens de locomotion mis à disposition des joueurs d’Hogwarts Legacy. En effet, des montures diverses et variées seront également de mise, à commencer par les emblématiques Sombrals. Si pour vous il n’est pas question de vivre cette aventure sans pouvoir compter sur une monture de Sombral, voici comment la débloquer.

À l’heure actuelle, la monture de Sombral est disponible pour les joueurs qui optent pour la version Deluxe du jeu. La monture de Sombral est comprise dans le Pack Magie Noire de l’édition Deluxe qui contient également un ensemble de cosmétiques de mage noir, une arène de combat de mage noir, ainsi qu’un calot de magenoir.

AVALANCHE SOFTWARE Dans Hogwarts Legacy, les joueurs auront la possibilité de voler sur le dos d’un Sombral.

En précommandant cette édition, il est également possible de bénéficier d’un accès anticipé au jeu de 72 heures et d’une monture Hippogriffe d’Onyx. Les joueurs sur PlayStation peuvent également obtenir la recette de la potion Felix Felicis et la quête de la boutique hantée de Pré-au-Lard.

Pour rappel, la sortie d’Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard est attendue pour le 10 février 2023 sur Playstation 5, Xbox Series X/S et PC. Le RPG sera ensuite disponible le 4 avril 2023 sur PlayStation 4 et Xbox One et le 25 juillet sur Nintendo Switch.