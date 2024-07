Le Superfluide est une ressource vitale dans The First Descendant, mais elle peut s’avérer difficile à trouver pour de nombreux joueurs. On vous explique tout dans notre guide.

Que vous soyez au début de votre aventure et découvrez les premiers personnages ou que vous soyez déjà bien installé avec votre personnage et votre arme préférés, il y a toujours besoin de ressources clés. Cependant, étant donné leur importance, elles peuvent soit être utilisées dans plusieurs recettes, ce qui fait que vous n’en avez jamais assez, soit être aussi insaisissables qu’un Volga intelligent.

Le Superfluide est une de ces ressources qui peut être assez frustrante à trouver, surtout si vous ne savez pas par où commencer. Voici donc comment trouver du Superfluide dans The First Descendant et comment l’utiliser.

Où trouver du Superfluide

Nexon Games

Pour obtenir du Superfluide dans The First Descendant, vous devrez fouiller les boîtes de munitions et les caisses de ressources dans la Terre Déserte.

Heureusement, vous êtes susceptible d’en obtenir plusieurs dans ces boîtes de butin que vous trouverez disséminées un peu partout dans la zone, donc cela ne devrait pas prendre trop de temps avant de mettre la main sur cette ressource très utile.

De plus, peu importe que vous jouiez en difficulté normale ou difficile, la probabilité d’apparition est la même, il n’est donc pas nécessaire d’amener le personnage le plus fort même si cela ne peut pas faire de mal.

À quoi sert le Superfluide ?

Nexon Games

Le Superfluide est une ressource extrêmement utile dans The First Descendant et est utilisée dans de nombreuses recettes de recherche, en quantités relativement importantes, alors assurez-vous d’en récolter beaucoup pendant que vous êtes dans la Terre Déserte.

Toutes les recettes incluant du Superfluide sont listées ci-dessous pour que vous sachiez ce que vous économisez :

Syncytium de Polymère pour le Scarabée Bleu : 143 Superfluide

: 143 Superfluide Syncytium de Polymère pour la Punition divine : 143 Superfluide

: 143 Superfluide Nanotubes pour la Lance de la Garde Royale : 143 Superfluide

: 143 Superfluide Stabilisateur de Lepic : 571 Superfluide

: 571 Superfluide Nanotubes pour la Dévotion de Nazeistra : 62 Superfluide

la : 62 Superfluide Nanotubes pour la Relique restaurée : 143 Superfluide

: 143 Superfluide Syncytium de Polymère pour l’Éradicateur : 143 Superfluide

: 143 Superfluide Nanotubes pour le Chef-d’œuvre ultime : 143 Superfluide

: 143 Superfluide Stabilisateur de Bunny Ultime : 1 285 Superfluide

: 1 285 Superfluide Catalyseur à spirale de Viessa Ultime : 1 285 Superfluide

: 1 285 Superfluide Cellules améliorées de Valby : 442 Superfluide

: 442 Superfluide Catalyseur à spirale de Viessa : 571 Superfluide

: 571 Superfluide Schéma de Fibre synthétique de Vague de Lumière : 143 Superfluide

Ce sont toutes les recettes disponibles contenant du Superfluide. Il est important de noter qu’il y a d’autres ressources nécessaires pour ces recettes, mais vous voudrez d’abord chercher le Superfluide.

Maintenant que vous savez où trouver et comment utiliser le Superfluide, n’hésitez pas à consulter la rubrique The First Descendant de notre site, avec notre tier list des Légataires et les meilleurs builds de nombreux personnages, dont Bunny, Gley & Ajax.