Comment obtenir des Âmes rapidement dans Deadlock

Le farming d’Âmes est au cœur du gameplay de Deadlock de Valve. En tant que MOBA, les Âmes sont votre clé pour obtenir des objets puissants et des améliorations. Voici donc les meilleures méthodes pour accumuler des Âmes aussi rapidement que possible dans chaque partie.

Après des mois de mystère, Deadlock est enfin sorti de l’ombre. Le nouveau MOBA de Valve, fortement axé sur les tireurs, est toujours en accès anticipé limité, sans réelle promotion de la part du légendaire éditeur.

Néanmoins, avec l’ouverture des vannes, des dizaines de milliers de joueurs ont trouvé leur chemin dans le jeu et y consacrent déjà des dizaines d’heures. En tant que mélange complexe, moitié jeu de tir à la troisième personne, moitié MOBA, il y a beaucoup de choses à assimiler.

Cependant, au-dessus de tout cela, les Âmes sont la monnaie unique du jeu. Elles sont vitales pour absolument tout ce que vous faites dans Deadlock, voici donc un aperçu complet de leur fonctionnement et comment vous pouvez commencer à les accumuler immédiatement.

Qu’est-ce que les Âmes dans Deadlock ? Explication de la monnaie du jeu

Les Âmes sont la monnaie unique dans Deadlock. Presque tout ce que vous faites dans une partie vous rapporte un certaine quantité d’Âmes. Elles sont utilisées de différentes manières pour aider votre équipe à évoluer au fil du jeu.

De l’élimination des Troupiers de Voie les plus basiques à la neutralisation des héros ennemis, votre impact vous fera rapidement amasser des Âmes. Plus vous en gagnez, plus le niveau de votre héros augmentera. Chaque palier améliore les statistiques du personnage de manière distincte, bien que la plupart des améliorations standard incluent une augmentation des dégâts des balles et des attaques de mêlée, ainsi qu’une amélioration générale de la santé.

Les 12 joueurs du lobby vont chercher à collecter autant d’Âmes que possible. Les progrès peuvent être vus en un coup d’œil en haut de votre écran, directement sous chaque icône de héros. Il est crucial de garder un œil sur ces indicateurs pour évaluer où en sont vos ennemis dans leurs propres efforts de collecte d’Âmes.

Valve

Non seulement les Âmes vous aident à monter en niveau, mais en les accumulant, elles s’empilent également dans votre banque personnelle. Les Âmes peuvent ensuite être dépensées au Curiosity Shop pour obtenir des améliorations supplémentaires qui aideront votre héros à exceller.

C’est ici que vous pouvez affiner votre build optimal en fonction de la situation. Peut-être que votre héros a besoin de plus de santé, regardez sous l’onglet Vitalité pour des objets qui vous aideront. Peut-être que votre personnage a besoin de plus de mobilité ou d’effets d’arme, rassurez-vous, il y a des objets pour cela aussi.

Les objets les moins chers de chaque palier coûtent seulement 500 Âmes, tandis que les plus chers valent 6 300 Âmes.

Bien que vous puissiez consulter la boutique n’importe où sur la carte, vous ne pouvez faire vos achats qu’aux Curiosity Shops physiques dispersés sur la carte. Chaque équipe dispose de quatre boutiques réparties sur les quatre voies, avec une boutique secrète au centre qui peut être accessible par les deux équipes, alors soyez prudent en vous y rendant.

C’est ainsi que les choses se passent. Plus vous accumulez d’Âmes, plus vous montez rapidement en niveau pour améliorer les statistiques de base tout en pouvant également acheter des bonus supplémentaires dans la boutique. C’est l’aspect le plus important du jeu, alors continuez à lire pour vous familiariser avec les meilleures méthodes de collecte rapide des Âmes.

Les meilleures façons de farmer des Âmes dans Deadlock

Être efficace avec les Troupiers de Voie

Première méthode pour farmer des Âmes : prenez soin des Troupiers dans votre voie. Tout comme dans la plupart des autres MOBA, Deadlock propose des « minions » contrôlés par l’IA qui avancent sans réfléchir à travers leurs voies respectives.

Chaque nouvelle vague apparaît toutes les 30 secondes environ, envoyant trois Troupiers à Distance et un Troupier Guérisseur à chaque fois. Alors qu’ils se concentrent uniquement sur l’avancée à tout prix, c’est à vous de détruire les forces ennemies et de le faire de manière efficace.

En infligeant des dégâts aux Troupiers de Voie, vous les tuerez rapidement. Chaque Troupier rapporte 75 Âmes au début d’une partie. Cependant, les tuer n’est que la moitié du travail. Pendant les dix premières minutes d’une partie, tuer un Troupier ne vous rapporte que 50 % de leurs Âmes.

Après leur mort, les Troupiers libèrent une orbe au-dessus de leurs corps. Vous devez ensuite endommager cette orbe le plus rapidement possible pour collecter les 50 % restants de leurs Âmes.

Au fur et à mesure que les parties avancent, non seulement les Troupiers rapportent plus d’Âmes, mais la répartition du pourcentage change également. Après 10 minutes, vous ne gagnez plus d’Âmes en tuant simplement les Troupiers. Vous devez endommager leurs orbes pour obtenir les 100 % en une seule action.

Valve

Bien que cela puisse sembler assez simple, surtout pour les joueurs MOBA expérimentés, il y a bien plus que les bases.

Après avoir tué un Troupier donné, son orbe flottante peut être volée par les joueurs de l’équipe adverse. Par conséquent, il est crucial d’obtenir le coup final non seulement pour empêcher un ennemi de dominer dans votre voie, mais aussi pour prendre l’avantage.

D’un autre côté, vous devez toujours surveiller les ennemis dans votre voie. Dès qu’ils tardent à finaliser leurs Troupiers, quelques tirs rapides peuvent voler des Âmes et vous donner une longueur d’avance.

En guise de conseil final, il convient de garder à l’esprit que les attaques de mêlée peuvent contourner ce processus. En effectuant le dernier coup sur un Troupier en mêlée, vous sécuriserez instantanément 100 % de ses Âmes. Non seulement c’est une méthode plus rapide que de tirer, mais cela élimine complètement le risque que les ennemis prennent une partie de votre monnaie durement gagnée.

Aider votre équipe à s’occuper des Camps de la Jungle

Ensuite, il y a les Camps de la Jungle, tout aussi importants. Comme dans d’autres MOBA, il y a des objectifs secondaires à accomplir en dehors des voies régulières. Dans Deadlock, il existe trois niveaux de Camps de la Jungle à attaquer.

Chaque Camp de la Jungle abrite un ennemi unique ou un groupe d’ennemis. En les éliminant, vous récolterez un certain nombre d’Âmes. Cependant, il est important de noter que les Âmes que vous collectez ne sont pas sécurisées.

Les Âmes non sécurisées mettent du temps à se convertir en Âmes régulières que vous pouvez ensuite utiliser comme monnaie. Après avoir tué des ennemis dans un Camp de la Jungle, cela signifie que vous devez attendre un moment avant de pouvoir utiliser toutes les Âmes.

Les Âmes non sécurisées comportent également un risque supplémentaire. Si vous êtes tué pendant que vous attendez leur conversion, les Âmes non sécurisées restantes tomberont au sol. N’importe qui peut alors les ramasser, y compris les ennemis. Il est donc non seulement judicieux de jouer prudemment après avoir nettoyé les Camps de la Jungle, en particulier ceux de haut niveau, mais il est crucial de regarder les corps ennemis lorsqu’ils sont abattus. Courir et voler les âmes non sécurisées de vos ennemis est une façon essentielle de prendre l’avantage.

Valve

Les Camps de la Jungle de Niveau 1 sont relativement faciles, ce qui signifie que vous pouvez les attaquer seul sans trop de risques. Ils rapportent 45 Âmes au début, augmentant au fur et à mesure que le jeu progresse. Il y a six Camps de la Jungle de Niveau 1 répartis sur la carte.

Les Camps de la Jungle de Niveau 2 sont un peu plus difficiles à aborder, mais vous devriez pouvoir les attaquer en solo au moment où ils apparaissent sept minutes après le début d’une partie. Ils rapportent 95 Âmes au début, augmentant encore une fois au fil du temps. Il y a 25 camps de Niveau 2 au total sur la carte.

Enfin, les Camps de la Jungle de Niveau 3 sont les plus difficiles et nécessitent certainement une coopération avec votre équipe. Ils apparaissent sept minutes après le début de la partie, fournissant 240 Âmes au début, avec une valeur augmentant au fil du temps. Il y a huit camps de Niveau 3 sur la carte.

En résumé, vous avez de nombreuses options en ce qui concerne les objectifs bonus dans Deadlock. Vous devriez constamment farmer non seulement les Troupiers dans votre voie, mais aussi les Camps de la Jungle à proximité. En gros, plus vous nettoyez, plus vous gagnerez d’Âmes au fil du temps.

Voici un récapitulatif rapide des Camps de la Jungle et de leurs détails clés :

Niveau Temps d’apparition Symbole sur la carte Âmes fournies (niveau de base) Nombre de Camps de la Jungle sur la carte Niveau 1 2 minutes de jeu Triangle 45 6 Niveau 2 7 minutes de jeu Triangle avec une ligne en dessous 95 25 Niveau 3 7 minutes de jeu Triangle avec deux lignes en dessous 240 8

S’occuper des Objectifs de Voie & de Carte

Ensuite, nous avons les objectifs situés dans vos voies individuelles ainsi que les objectifs globaux de carte pour votre équipe. Ce sont les grandes récompenses, certains des aspects les plus précieux de la partie, et le moyen le plus rapide d’obtenir un surplus d’Âmes.

Ils ne peuvent pas être optimisés dès le début, cependant, les principaux objectifs du jeu nécessitent un effort concerté de plusieurs joueurs et, dans certains cas, de toute votre équipe.

Chaque voie a trois objectifs distincts. Tout comme les Camps de la Jungle, ils se déclinent en trois niveaux distincts.

Au Niveau 1, vous avez les Gardiens. Ces petits boss fournissent 275 Âmes à tous les joueurs de votre équipe lorsqu’ils sont abattus. En plus des Âmes, ils donnent également un Point de Capacité.

Au Niveau 2, il y a une Sentinelle à éliminer, donnant 750 Âmes à chaque membre de votre équipe ainsi qu’un autre Point de Capacité.

Au Niveau 3, ce sont les Gardiens Doubles, des boss qui ne donnent pas d’Âmes lorsqu’ils sont tués. Cependant, ils vous permettent de pousser plus loin et d’attaquer une paire de Sanctuaires. Chaque Sanctuaire fournit 500 Âmes lorsqu’il est détruit, soit 1 000 Âmes pour chaque membre de votre équipe.

Valve

Au-delà de ces objectifs réguliers, vous avez également quelques extras sur lesquels vous concentrer. D’abord, les Urnes. Les Urnes commencent à apparaître 10 minutes après le début de n’importe quelle partie dans la Voie Jaune ou Violette. Votre mission est de les localiser puis de les transporter à travers la carte vers le côté opposé. En les déposant à l’emplacement correct, mis en évidence en vert sur votre carte, chaque joueur de votre équipe reçoit un montant défini d’Âmes.

En portant une Urne, vous pouvez vous déplacer plus rapidement sur la carte, mais vous ne pouvez utiliser aucune attaque ou capacité. Ainsi, il est vital qu’au moins un autre joueur aide à défendre celui qui transporte l’Urne. Enfin, le joueur qui dépose l’Urne obtient également un bonus de 25 % des Âmes fournies, en guise de remerciement pour son effort risqué.

Pour terminer, il y a le Boss Central. Apparaissant après 10 minutes de jeu, ce colosse est loin d’être facile à abattre, vous devriez donc essayer de rassembler la majorité, sinon la totalité, des joueurs de votre équipe pour ce combat. Au total, chaque joueur peut repartir avec 1 750 Âmes, ce qui en fait la cible la plus précieuse du jeu aujourd’hui.

Tuer des ennemis est toujours un plus

Bien sûr, qu’est-ce qu’un MOBA sans un bon combat entre héros ? Deadlock ne fait pas exception, vous récompensant pour l’élimination directe d’ennemis. Chaque élimination est un excellent moyen de cumuler des Âmes rapidement, soyez donc toujours à l’affût des ennemis mal positionnés.

Ne pas oublier les destructibles

Comme dernier conseil, ne négligez pas les éléments destructibles éparpillés sur la carte. Des caisses sont partout, attendant qu’on les frappe ou qu’on leur tire dessus. Bien qu’elles ne garantissent pas toujours des Âmes, il y a toujours une chance d’obtenir quelques Âmes supplémentaires en vérifiant rapidement ce qu’elles contiennent. Cela vaut toujours la peine de fracasser votre chemin à travers la carte dès que vous en avez l’occasion.

Être toujours productif dans votre voie

Maintenant que vous connaissez l’essentiel, il est important de souligner comment gérer au mieux votre temps. En apprenant les ficelles du jeu, il est évident que vous n’êtes pas censé optimiser chaque seconde passée. Mais au fur et à mesure que vous progressez, cela devrait devenir votre principale priorité.

Chaque instant dans le jeu est précieux. Plutôt que de perdre quelques précieuses minutes par partie à examiner les objets à acheter, connaissez votre build optimal à l’avance. Plutôt que de traîner sans objectif, restez occupé.

Il ne devrait presque jamais y avoir de temps passé à ne rien faire. Il y a toujours plus de Troupiers à éliminer, toujours plus de Camps de la Jungle à nettoyer, toujours des objectifs plus grands pour aider votre équipe, et toujours plus de caisses à briser. C’est en étant constamment en mouvement et en suivant votre prochaine vague d’Âmes que vous prendrez une avance significative sur vos adversaires.

Utilisez tous les conseils ci-dessus pour tirer le meilleur parti de chaque moment et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous serez un pas en avant de l’équipe ennemie sur votre chemin vers une victoire dominante dans Deadlock.