Comment monter en niveau rapidement dans Black Myth Wukong et atteindre le niveau max

Dans Black Myth: Wukong, les joueurs doivent monter en niveau pour devenir plus forts et débloquer des compétences. Pour cela, il faudra utiliser quelques astuces bien pratiques.

Certes, posséder des armes puissantes, une armure robuste, ainsi que des sorts ou compétences redoutables facilitera un combat de boss ardu, mais tout cela reste inutile sans les Étincelles ou les niveaux nécessaires pour les renforcer. Chaque niveau atteint vous octroie une Étincelle, laquelle vous permet d’améliorer des aspects comme votre Santé, Endurance, Sorts, Mana, Concentration, et bien plus encore.

Voici donc le niveau maximum que le Prédestiné peut atteindre dans Black Myth Wukong, ainsi que des astuces pour monter en niveau rapidement.

Quel est le niveau maximum ?

Le niveau maximum dans Black Myth: Wukong est de 342, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de marge pour augmenter vos compétences et obtenir plus d’Étincelles. Le chiffre 342 correspond au nombre d’Étincelles nécessaires pour débloquer toutes les compétences, et c’est aussi le nombre d’années que Sun Wukong est censé vivre dans Le Voyage en Occident.

Game Science Bien que le niveau maximum n’ait pas encore été atteint, il est logique qu’il soit fixé à 342.

Par conséquent, vous atteindrez probablement le niveau maximum assez tard dans le jeu, à moins de vous concentrer sur le farming d’ennemis pour devenir plus puissant, ce qui est souvent utile si vous trouvez un boss particulièrement difficile.

Il existe de nombreuses façons de monter en niveau rapidement, et cela peut être très utile étant donné les Étincelles supplémentaires que vous obtenez en le faisant.

Pour obtenir plus d’Étincelles et monter en niveau rapidement, nous vous recommandons de faire ce qui suit :

Farmer les ennemis les plus faciles

Chercher des zones de Méditation

Combattre les boss

La méthode la plus efficace, bien que la plus répétitive, consiste à trouver un Autel avec des ennemis à proximité pour que vous puissiez vous reposer, les farmer, puis vous reposer à nouveau. Nous vous recommandons de vous rendre au Plateau de Rochetranquille dans la Formation du Vent Jaune ou à un endroit plus simple à l’Extérieur de la Forêt des Loups. Cela peut être monotone, mais c’est un excellent moyen de gagner quelques niveaux supplémentaires.

Game Science

Ensuite, si vous cherchez des Étincelles, la meilleure option est de vous diriger vers les zones de Méditation. Il y en a trois dans la Montagne du Vent Noir et six dans la Formation du Vent Jaune à trouver. Chacune vous accorde une Étincelle supplémentaire et vous permet de vous reposer, elles valent donc la peine d’être trouvées.

Enfin, et probablement la méthode la plus évidente, est de simplement combattre les boss et leurs sbires. Chaque combat vous accorde plus d’EXP et les boss sont généralement ceux qui vous font monter de plusieurs niveaux. Bien que les joueurs puissent simplement fuir les sbires pour atteindre les boss, combattre et tuer tout ce qui se trouve sur votre chemin est une méthode infaillible pour monter en niveau rapidement.

Voilà, vous connaissez maintenant le niveau maximum pour le Prédestiné dans Black Myth: Wukong, ainsi que comment monter en niveau rapidement et facilement. En attendant, n’hésitez pas à consulter nos guides sur les meilleurs Esprits du jeu et comment battre le boss Noble Blancherobe.