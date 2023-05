Comment jouer à la bêta ouverte de Street Fighter 6 : Dates, plateformes et plus

Street Fighter 6 se prépare pour une dernière période bêta avant son grand lancement. Découvrez donc comment vous pouvez jouer au jeu avant sa sortie tant attendue.

Street Fighter 6 est plus proche que jamais de sa date de sortie officielle et les fans ont une dernière chance de pouvoir essayer le jeu et certaines de ses fonctionnalités de manière anticipée.

Et après quelques périodes de bêta avec différents rosters de personnages et des fonctionnalités limitées, les fans ont maintenant la chance de participer à un dernier test bêta avec plus de contenu que jamais.

Alors sans plus attendre, découvrez comment vous pouvez jouer à la bêta ouverte de Street Fighter 6.

La bêta ouverte de Street Fighter 6 aura lieu du vendredi 19 mai 2023 à 9h au lundi 22 mai 2023 à 9h. Les joueurs peuvent accéder à la bêta depuis Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Comment accéder à la bêta ouverte de Street Fighter 6 ?

Si vous souhaitez participer à la bêta ouverte de Street Fighter 6, suivez alors ce petit guide étape par étape :

Allez sur le site officiel de la bêta ouverte de Street Fighter 6 Connectez-vous avec votre Capcom ID (vous pouvez le créer là-bas si vous n’en avez pas) Faites défiler votre Page de Compte pour trouver ‘Liens de compte externe’. Appuyez sur le bouton ‘Lier’ Suivez les instructions pour lier votre compte Steam, PlayStation ou Xbox

Une fois cela fait, vous pourrez prétélécharger la bêta ouverte de Street Fighter 6 sur votre plateforme de préférence. Le prétéléchargement sera disponible à partir du 16 mai à 9h.

Contenu de la bêta ouverte de Street Fighter 6

Capcom a révélé que la dernière bêta ouverte de Street Fighter 6 comportera le même contenu que la bêta fermée qui a eu lieu en décembre 2022. L’une des principales fonctionnalités de cette version est la possibilité de réduire le délai d’entrée, ce dont les joueurs avec un écran 120Hz seront reconnaissants.

Les joueurs pourront également profiter des décors de six arènes différentes et pourront défier d’autres joueurs grâce au jeu en crossplay.

En ce qui concerne le roster, voici tous les personnages jouables dans la dernière bêta ouverte de Street Fighter 6 :

Luke

Jamie

Ryu

Chun-Li

Guile

Kimberly

Juri

Ken

De plus, la bêta ouverte inclura ces modes de jeu :

Création de personnage (n’autorise qu’une création par joueur)

Matchs classés

Matchs entre amis

Matchs du Battle Hub

Tournois ouverts

Mode entraînement

Centre du magasin de marchandises

Combats extrêmes (quotidien)

Game Center (quotidien)

Défis (quotidien)

Cabine de DJ

Lieu de photos

Et voilà, vous savez maintenant tout sur la dernière bêta ouverte de Street Fighter 6.