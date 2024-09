Comment gagner des clés volantes dans Harry Potter: Quidditch Champions

Les clés volantes sont la monnaie la plus rare dans Harry Potter: Quidditch Champions. Voici comment les obtenir et les utiliser.

Dans Harry Potter: Quidditch Champions, les joueurs peuvent débloquer une variété de skins et d’éléments cosmétiques en atteignant certains niveaux ou en les achetant avec des devises en jeu. Parmi ces monnaies, l’une des plus rares est la Clé Volante.

Dans l’univers de Harry Potter, les clés volantes, également appelées clés ailées, sont des objets enchantés créés par le professeur Filius Flitwick pour protéger la Pierre Philosophale. Dans Quidditch Champions, les développeurs ont intelligemment transformé cet objet emblématique en une monnaie virtuelle.

Avoir un stock de clés volantes est essentiel pour débloquer du contenu exclusif. Voici donc comment obtenir cette précieuse monnaie et à quoi elle sert.

Actuellement, il existe plusieurs façons de gagner des clés volantes dans Harry Potter: Quidditch Champions :

Compléter des défis quotidiens.

Compléter des défis hebdomadaires.

Atteindre certains jalons lors d’événements saisonniers.

Les défis quotidiens vous récompensent généralement avec une clé volante, tandis que les événements saisonniers permettent de gagner entre deux et dix clés volantes, selon le défi accompli.

Les défis hebdomadaires offrent le plus grand nombre de clés volantes, mais ils sont aussi plus longs et complexes à terminer. Attendez-vous à y passer plus de temps, mais la récompense en vaut largement la peine une fois les tâches achevées.

Une fois que vous aurez amassé une collection de clés volantes, vous pourrez les dépenser dans l’onglet Coffre du Marché pour acheter des skins exclusifs. Les skins de Héros de Poudlard suivants peuvent être achetés dans la boutique du jeu, chacun coûtant 250 clés volantes pour être débloqué :

Draco Malefoy – Héros de Poudlard

Cedric Diggory – Héros de Poudlard

Cho Chang – Héros de Poudlard

Ginny Weasley – Héros de Poudlard

Pour ceux qui souhaitent obtenir des skins ou des cosmétiques sans devoir accumuler des clés volantes, le jeu propose également des Twitch drops exclusifs, qui peuvent être débloqués facilement.

Ainsi, maîtriser l’art de collecter et d’utiliser les clés volantes vous permettra non seulement de progresser plus rapidement dans Harry Potter: Quidditch Champions, mais aussi de personnaliser vos héros avec des skins rares et très prisés.

