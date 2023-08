Si vous commettez des crimes dans Starfield, ne vous attendez pas à vous en tirer à bon compte, car un système carcéral est en place, destiné à punir les contrevenants. Voici comment il fonctionne.

Bethesda a révélé que Starfield dispose d’un système carcéral très similaire à celui de Skyrim. Dans Skyrim, vous pouviez être arrêté et envoyé en prison si vous étiez surpris en train de commettre un crime.

Il s’agit d’une caractéristique qui revient de la licence Elder Scrolls de Bethesda et qui servira certainement à renforcer l’immersion dans le jeu. Voler des personnes ou des factions dans Skyrim, ou leur faire du mal, affecte leur disposition à votre égard. Starfield semble avoir un système similaire. Voici ce que vous devez savoir à son sujet.

Voici comment fonctionne le système carcéral de Starfield :

Le système carcéral de Starfield sera similaire à celui de Skyrim, vous permettant de vous rendre, de payer des amendes, ou de résister à l’arrestation et de fuir.

Vous pouvez rejoindre plusieurs factions dans le jeu, ce qui vous obligera tôt ou tard à choisir entre loyauté et trahison. Qui plus est, un système de contrebande dans le jeu vous permettra de faire passer illégalement des marchandises pour ces factions.

Lors d’une AMA sur le Discord officiel de Starfield, les développeurs Will Shen et Emil Pagliarulo ont confirmé les mécanismes de base du système carcéral : “Le système carcéral ressemble plus à celui de Skyrim qu’au Commonwealth de Fallout 4 à cet égard”, a déclaré Emil Pagliarulo.

“Il y a la civilisation, il y a le gouvernement, et il y a des lois. Et dans certains cas, nous explorons réellement les thèmes du crime et de la punition dans notre univers futuriste”, a-t-il ajouté.

Votre personnage perdait des compétences en prison dans Skyrim, mais il n’a pas encore été révélé si ça sera également le cas dans Starfield.